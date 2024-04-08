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永豐投顧：台股細火慢燉 題材各有表現

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

永豐投顧表示，台股多頭仍繼續前進，不過步伐放慢，由於資金充沛，各式題材股都有發展，可繼續操作。不過還是應該控制資金成數，不使用融資。

本周美國要公布3月消費者物價（CPI），美國聯準會態度是市場關注的焦點，以2月個人消費支出物價指數（PCE）狀況，目前通膨降溫情況僅是符合預期，且多位官員的態度表示不急於降息，因此3月CPI很可能影響5月初美國利率決策會議，建議謹慎看待。

本周四（11）日有多家公司除息，12日則是廣達（2382）除息9元。以今年市場對於高股息題材的關注，廣達除息的結果就很關鍵，廣達一方面有3%以上的殖利率，更兼有AI題材，如果能順利填息，則有利高股息題材繼續推進。

從台股表現來看，生技股出現明顯上漲，雖然不是全面的發酵，但是部分有題材的個股能夠脫穎而出，顯示市場偏好已經多樣化。此外，3月大幅回檔的IP股也出現止跌，其技術指標有翻揚的可能，注意世芯-KY（3661）的動向。

美國聯準會 除息 高股息

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