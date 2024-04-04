台股挫128點 分析師：地震非元凶

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台灣昨日一早發生大地震，台股開低走低，一度下跌近二百點，好在盤中買盤挹注帶動跌幅收斂，終場加權股價指數以二萬三百三十七點作收，下跌一二八點，跌幅百分之○點六三，成交量三七七一億元。不過，昨日台股大跌的元凶可不是地震，分析師認為，地震對台股影響不大，台股之所以會在清明連假前夕走跌，美股四大指數二日全收黑才是主因。

國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，台股收黑與大地震關係不大，盤面上因ＡＩ（人工智慧）股拉回，才出現百點的跌點，就連護國神山台積電終場也以下跌百分之一點二七，收在七百八十元。

大地震引發災情，但也帶來地震重建概念股及題材，台股開盤後水泥、鋼鐵、玻璃、電器等類股多檔逆勢走揚，尤其是沉悶已久的中鋼，盤中股價最高來到廿五元，突破季線，終場以廿四點六五元收盤，成交量放量至五萬四千一百六十四張。其他被法人點名的地震概念股，包括中鋼構、中鴻、聚亨、大成鋼等鋼鐵股；水泥股則有台泥、亞泥、嘉泥、幸福水泥等，均是開高走低。

台股最大壓力來源，仍是資金問題，蔡明翰指出，台幣匯價二日貶破卅二兌一美元價位，近期發布美國濟數據表現佳，使得市場對美國降息時程預期又再被延後，導致美元仍然強勢，台股一直無法等來新外資挹注，這是目前台股多頭最大問題。

外資三日在台股轉買為賣，有可能是被大地震嚇到，在匯市也一度大買美元，使得台匯盤中近逼卅二點一兌一美元價位，但終場以卅二點○五七兌一美元作收，小升一點九分，交易量十四點一三五億美元，本周匯市交易僅開盤三天，台匯本周貶值六點七分，周線連四黑，清明連假結束後是否續貶，市場關注。

台股本周加權股價指數上漲四十三點，漲幅百分之○點二一，五日均量來到四一八九億元，價漲量縮。台股在連假後是否上演清明變盤行情？蔡明翰認為機率不高，之前清明節經驗，漲的會續漲，跌的會續跌，節前節後趨勢為同向，外資能否回來台股真的很關鍵，否則台股高檔區一直來回震盪，賣壓累積會愈來愈大。