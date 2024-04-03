科科科技考量資本市場變化 將延長現金增資募資期間

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KKT-KY(科科科技)公告，向證交所申請，延長現金增資募集期間。原擬增資發行28,504張股票，募集期將延長，但增資目的不變，仍以發展事業為主。

科科科技擁有日本KDDI、新加坡政府主權基金、中華電信（2412）、台灣大哥大、趨勢科技等豪華股東陣容，去年申請在台灣掛牌上市，並在12月中旬取得許可，原本計畫在今年4月11日掛牌，但在股票競拍期間遇上ETF熱潮，因此無法開出有效投標單而取消競標。

隨後科科科技進行詢價圈購作業，但今天公告，因考量近期國內資本市場變化，並綜合考量股東權益及公司整體利益，將延長募資期間，增資基準日等細節將再公告。