花蓮大地震後截至台股收盤 僅這3家公告重大訊息

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3日上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，台股開低，終場收在20,337.6點，下跌128.97點，投資人關切地震是否對上市櫃公司造成影響，但截至收盤，僅聯策、立衛（5344）、八貫（1342）等3家公司在公開資訊觀測站上重大訊息公告相關的地震資訊，表示地震對公司運作及財務業務並無重大影響。

清明連假前發生芮氏規模7.2大地震，根據中央氣象署報告指出，今早7時58分，在花蓮縣政府南南東方 25.0 公里 ，位於臺灣東部海域，發生芮氏規模7.2地震、地震深度15.5公里。

台股今日以20,388.84點開低，一度下滑至20,269.66點，下跌196.91點，終場收在20,337.6點，下跌128.97點，台積電（2330）以780元收盤，下跌10元，跌幅1.26%，影響大盤指數80點。

投資人關切上市櫃公司是否受到地震的影響，但截至台股收盤，股市觀測站上3家公司重大訊息公告相關的訊息；聯策公告表示，台灣東部海域發生規模7.2地震對本公司運作及財務業務並無重大影響，將持續注意地震訊息，做好防護措施。

立衛公告表示，在地震發生後公司產線立即停機，檢查1小時後確認無異常，已恢復正常生產，地震對本公司運作和公司的財務業務無重大影響，將持續注意地震訊息，做好防護措施。

八貫公告表示，台灣東部海域發生規模7.2級地震，對本公司運作及財務業務並無重大影響；八貫指出，地震後產線立即停機，檢查半小時後確認無異常，已恢復正常生產，地震對本公司運作和公司的財務業務未有重大影響。

晶圓龍頭台積電也受波及，部分廠區進行人員疏散，台積電回應媒體詢問時表示，台灣今日發生數起有感地震，工安系統正常，為確保人員安全，依公司內部程序啟動相關預防措施，部分廠區已進行疏散，目前人員皆安全並開始陸續回到工作崗位，詳細情況尚待確認中。

另外，台積公司建廠工地狀況檢查初步正常，因安全考量已決定今日台灣各地工地停工，待檢查後再行施工。