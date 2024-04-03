地震概念股該鎖定那些族群？ 專家：鋼鐵、水泥、玻璃股價已率先反應

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

這次台灣東部海域發生芮氏規模7.2地震，隨即又出現規模5.4地震，不少房屋傾倒，甚至環狀線軌道也出現錯位，災情不小。

市場直覺聯想到鋼鐵、水泥、玻璃將受惠災後重建陡增的需求，股價已率先反應。

此外，重建需求可能帶動鋼筋、水泥、人工成本持續上升，建築成本的增加是否帶動建商上調房屋售價，以及地震是否引發購屋者換屋需求，這可能都是下一步可以觀察的重點，然而通膨預期上升，是否促使央行進一步升息，這也是必須重點關注的，很難說絕對利好營建股。

不過營造股應能受惠，目前政府工程合約都有訂定可因應物價上升而變更簽約價金的條款，因此營造廠利潤應不致受影響，而且還可能有新案需求浮現。

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