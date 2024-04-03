台股下挫AI股擔綱撐盤要角 這幾檔逆勢飆漲領軍

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3日上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，台股早盤開低，一度下滑至20,269.66點，下跌196.91點，盤面上除了重建題材的水泥、鋼鐵、玻陶股上漲之外，AI股也成為撐盤要角，迎廣（6117）亮燈漲停鎖死、千金股緯穎（6669）、散熱股雙鴻（3324）也曾衝上漲停；緯創（3231）、勤誠（8210）、晟銘電（3013）、川湖（2059）等也是逆勢大漲。

清明連假前發生芮氏規模7.2大地震，根據中央氣象署報告指出，今早7時58分，在花蓮縣政府南南東方 25.0 公里 ，位於臺灣東部海域，發生芮氏規模7.2地震、地震深度15.5公里；晶圓龍頭台積電（2330）也受波及，部分廠區進行人員疏散，至於受損狀況，目前還在清查當中。

台積電早盤開低，相關概念股雖是跌多漲少，不過，辛耘（3583）開低後快速拉升翻紅，一度衝達381元，續創歷史新高，盤中漲幅逾9%，宜特（3289）、巨有科技、力旺（3529） 等股翻紅，除了台積電概念股之外，AI股也是盤中的多頭指標。

迎廣以80.7元低盤開出後快速翻紅，盤中衝上漲停89.4元鎖死，排隊買單超過6,000張；千金股緯穎也是強勢指標，早盤以2,240元平盤開出後雖曾小翻黑，但快速翻紅，盤中衝達2,460元漲停板。

另外，緯創也是強漲指標，早盤以123.5元開低後翻紅，一度衝達133元，盤中漲幅逾半根停板；勤誠大漲逾7%；晟銘電上漲逾6%；雙鴻一度衝達803元漲停，盤中漲幅逾9%；川湖盤中上漲逾8%。