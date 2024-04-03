快訊

地震後快檢查家中電器！台電授3步驟 避免二度危險

不斷更新／全台搖晃！花蓮7.2大地震 餘震不斷已有60起

強震時正在游泳！五星飯店造大浪 頂樓游泳池像瀑布傾瀉而下

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台股下挫AI股擔綱撐盤要角 這幾檔逆勢飆漲領軍

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
3日上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，台股早盤開低，一度下滑至20,269.66點，下跌196.91點，盤面上除了重建題材的水泥、鋼鐵、玻陶股上漲之外，AI股也成為撐盤要角。路透
3日上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，台股早盤開低，一度下滑至20,269.66點，下跌196.91點，盤面上除了重建題材的水泥、鋼鐵、玻陶股上漲之外，AI股也成為撐盤要角。路透

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

3日上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，台股早盤開低，一度下滑至20,269.66點，下跌196.91點，盤面上除了重建題材的水泥、鋼鐵、玻陶股上漲之外，AI股也成為撐盤要角，迎廣（6117）亮燈漲停鎖死、千金股緯穎（6669）、散熱股雙鴻（3324）也曾衝上漲停；緯創（3231）、勤誠（8210）、晟銘電（3013）、川湖（2059）等也是逆勢大漲。

清明連假前發生芮氏規模7.2大地震，根據中央氣象署報告指出，今早7時58分，在花蓮縣政府南南東方 25.0 公里 ，位於臺灣東部海域，發生芮氏規模7.2地震、地震深度15.5公里；晶圓龍頭台積電（2330）也受波及，部分廠區進行人員疏散，至於受損狀況，目前還在清查當中。

台積電早盤開低，相關概念股雖是跌多漲少，不過，辛耘（3583）開低後快速拉升翻紅，一度衝達381元，續創歷史新高，盤中漲幅逾9%，宜特（3289）、巨有科技、力旺（3529） 等股翻紅，除了台積電概念股之外，AI股也是盤中的多頭指標。

迎廣以80.7元低盤開出後快速翻紅，盤中衝上漲停89.4元鎖死，排隊買單超過6,000張；千金股緯穎也是強勢指標，早盤以2,240元平盤開出後雖曾小翻黑，但快速翻紅，盤中衝達2,460元漲停板。

另外，緯創也是強漲指標，早盤以123.5元開低後翻紅，一度衝達133元，盤中漲幅逾半根停板；勤誠大漲逾7%；晟銘電上漲逾6%；雙鴻一度衝達803元漲停，盤中漲幅逾9%；川湖盤中上漲逾8%。

台積電 地震 漲停

延伸閱讀

0403規模7.2地震 台積電：部分廠區疏散 工安系統正常

美股收黑 法人：台股漲多後可能波動

0403花蓮強震 台積電部分廠區人員疏散 竹科各園區電力正常

台積電市值重返20兆元 法說會押寶行情啟動 股價衝上790元新高

相關新聞

0403大地震 台股開盤跌百點

今天早上7時58分，台灣發生規模7.2的淺層地震，並陸續有災情傳出，台北股市以2萬388點開盤，指數下跌，開盤後5分鐘跌...

花蓮強震 台股一度挫近200點後跌勢收歛

美股主要指數下跌，加上台灣今天上午發生強震，台股今天盤中低點達20269.66點，下挫196點，跌破20300點

台股下挫AI股擔綱撐盤要角 這幾檔逆勢飆漲領軍

3日上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，台股早盤開低，一度下滑至20,269.66點，下跌196.91點，盤面上除了重...

00937B配0.084元！ 00933B、00772B、00773B配息金額也開獎

4月將除息的 ETF 先後公告配息資訊，以近期討論熱烈的月配型產品來看，不僅台股 ETF 有月配型產品，債券 ETF 目...

一表看懂過去25年地震對台股影響　三大族群有漲相

花蓮3日上午發生芮氏規模7.2地震，台股早盤一度最低下探20269.66點，大跌196.91點，後跌勢收斂。第一金投顧表...

盤前強震台積電下跌 但這檔概念股逆勢大漲續飆天價

3日上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，晶圓龍頭台積電（2330）也受波及，部分廠區進行人員疏散，至於受損狀況，目前還...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。