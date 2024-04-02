Fed 降息倒數計時 法人建議金融股操作首選三檔

美國降息倒數計時，針對金融股操作，法人建議，銀行股著重獲利動能相對強勁、殖利率較高標的，壽險股以財務體質相對穩健、配息較無慮標的為主，首選中信金（2891）、富邦金（2881）、國泰金（2882）等三檔。

市場普遍預期美聯準會（Fed）最快6月啟動降息，投顧法人評估，上半年國內銀行存放利差可隨放款動能回升，有望較現階段改善，但第2季若步入降息，下半年利差表現將收窄，預估隨放款成長，今年銀行息收將呈現溫和成長。

法人統計，近20年兩次升息循環尾聲至降息階段，金融業股價淨值比大致都先跌回升，評估金融指數走勢大致領先國內銀行存放利差約六個月反應，預期短期國內銀行存放利差仍在，金融股指數可望獲得一定支撐。

法人進一步分析，壽險業股價淨值比與美國10年期公債走勢相關係數達0.87，銀行業股價淨值比則與國銀存放利差相關係數達0.74，評估先前美國公債殖利率回落，主要受到整體經濟環境衰退，同時即將步入降息階段，使金融類股評價表現承壓。

在銀行金控部分，法人預期上半年仍可因放款回溫，整體國銀利差持續改善，對於相關個股評價具有一定支撐，但隨降息等因素浮現，屆時評價恐較為壓抑。

壽險金控則因接軌新制面臨龐大增資及發行次順位債壓力，評價向上空間有限，法人建個股布局，宜回歸殖利率及淨值回升角度。

法人表示，操作金融股應以殖利率角度出發，主要原因是股市近期明顯回升後，雖債券殖利率仍在高檔，但長線而言仍將逐漸回落，預期淨值低點已過，若未 來無重大資本市場波動下，無需再增提特別盈餘公積，今年各金控配息皆有望優於去年。