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台積電大漲概念股同慶 這檔飆上漲停天價最強悍

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台積電。 路透
台積電。 路透

外資連二買，台積電 ADR周一 大漲4% ，收在141.49美元，台積電（2330）2日成為台股再創歷史新高的主要動能，貢獻大盤指數超過120點，市值收復20兆元，台積電大漲，概念股也是同步上漲表態，尤以辛耘（3583）表現最為強悍，盤中衝上漲停347元，創下新天價，另外，亞翔（6139）也創下歷史新高。

台股今日以20,359.81點開出，一度拉升至20,430.61點，再創下歷史新高，盤中大漲逾百點，推升大盤指數再創高的主要動能來自權王台積電，早盤以784元開出，市值重新站上20兆元，股價一度衝高至788元，盤中漲幅逾1%。

台積電大漲，相關概念股也是上漲攻勢，辛耘以320.5元開高，盤中衝上漲停347元，創下歷史新高價。

另外，弘塑（3131）也是大漲表現，盤中漲幅逾6%；萬潤（6187）盤中大漲逾7%；中砂（1560）也上漲逾5%；迅得（6438）盤中上漲逾6%；漢唐（2404）、亞翔、旺矽（6223）也是上漲表現，亞翔以258元開高，早盤一度小翻黑後再往上拉升，一度達268元，創下歷史新高，盤中漲幅逾4%。

台積電 台股 弘塑 辛耘

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