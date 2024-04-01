快訊

4月新制一次看！升息、電價調漲 什麼都變貴了只有這類人開心

德國大麻合法化上路：開放使用娛樂性大麻，但國內輿論兩極

馬英九啟程訪陸 盼傳遞台灣人民愛好和平心聲

AI 熱潮持續帶動相關營收 伺服器代工廠股價卻走弱

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導

台股1日震盪開高走低，鴻海（2317）盤中小漲，而台積電（2330）、聯發科（2454）拉回休息，AI股今多數也都呈現弱勢，日月光投控（3711）盤中大跌逾半根停板，和碩（4938）、廣達（2382）下跌超過3%，緯創（3231）、英業達（2356）等也都同步走弱，其中緯創盤中成交量更是位居個股第一。

根據 DIGITIMES 研究中心的最新報告，去年台灣廠商在伺服器相關領域營收雖呈現7%的下滑，但卻比出貨量下滑17.5%的表現優；展望今年，受到生成式AI熱潮持續和通用型伺服器的更新需求增加的影響，台廠在伺服器相關事業的營收預計將反彈15%。

分析師蕭聖倫表示，台廠伺服器相關事業營收排名方面，去年鴻海仍將居冠，預估衰退9.2%，為8,510億元，主因北美雲端客戶減少通用型伺服器與相關網路、儲存設備釋單。

排名第二的緯創集團(含緯穎)去年伺服器相關事業營收表現為台廠最佳，預估僅衰退5.2%，至6,134億元，主要由緯創帶動。緯創為 NVIDIA 高階伺服器 A100與 H100 HGX 模組主要供應商，高單價 GPU 主板（GPU baseboard）為其營收帶來顯著貢獻。

排名第三的廣達去年營收衰退9.2%，因北美雲端客戶顯著減少對廣達通用型伺服器的採購。2024年因廣達大幅轉往單價較高的AI伺服器，預期營收可成長14.5%。

蕭聖倫指出，若以主機板數計算，去年英業達伺服器出貨量居首，營收則排名第四，去年因品牌商與雲端客戶在疫後時期需求減少，降低對英業達通用型伺服器採購，使其伺服器相關事業營收衰退9.5%，為前四大台廠衰退最多；2024年主要客戶訂單皆可望反彈回升，營收將成長9%。

台股開高後，抵擋不住上方賣壓，盤中下殺至平盤以下，AI股股價疲弱，多檔伺服器代工廠在上周創下波段新高後，今日呈現休息之姿；緯創早盤以127元開出，早盤走高至127.5元後，一路下殺至122元，盤中成交量超過8.8萬張，僅次於00940，位居個股第一。

延伸閱讀

AI 伺服器需求帶動 今年台廠伺服器相關事業營收反彈15%

全民權證／緯創 兩檔錢景亮

見證林憲銘獲獲獎！施振榮曝「緯創」名字是他從頭發想 1句話全場掌聲雷動

緯創竹科廠遭祝融股價跌、外資也連賣 董事長將出席活動受矚目

相關新聞

台股賣壓出籠開高走低 AI概念股漲跌互見

美股3月29日休市，台灣本週將迎來4天連假，長假前出現賣壓、盤中元大台灣價值高息ETF（00940）成分股下挫，台股盤中...

隱形眼鏡股發威 晶碩、望隼盤中強漲半根停板

晶碩（6491）1日股價表現強勢，以462元開高，盤中強漲逾6%，帶動望隼、大學光（3218）、精華（1565）上漲，望...

台股開高漲逾90點 早盤指數達20387點

台股今天開高，早盤指數達20387點，約上漲93點，漲幅0.45%，鴻海開盤走強，台積電小跌

台股開盤上漲25點 台積電開漲4元

台股1日開盤指數為20,319.73點，上漲25.28點。台積電（2330）開盤價為783元，上漲4元。

安聯投信：權值股有撐 盤勢轉弱不易

安聯投信台股團隊表示，AI應用持續在全球擴大與深化，對半導體先進製程、半導體設備等都具正向，相關零組件仍具利基。受惠AI...

永豐投顧：4月法人布局重點仍在高息股

永豐投顧指出，4月有野村台灣趨勢動能高股息ETF將募集，鑑於00939及00940已跌落淨值，預期市場對高息ETF熱度稍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。