AI 熱潮持續帶動相關營收 伺服器代工廠股價卻走弱

台股1日震盪開高走低，鴻海（2317）盤中小漲，而台積電（2330）、聯發科（2454）拉回休息，AI股今多數也都呈現弱勢，日月光投控（3711）盤中大跌逾半根停板，和碩（4938）、廣達（2382）下跌超過3%，緯創（3231）、英業達（2356）等也都同步走弱，其中緯創盤中成交量更是位居個股第一。

根據 DIGITIMES 研究中心的最新報告，去年台灣廠商在伺服器相關領域營收雖呈現7%的下滑，但卻比出貨量下滑17.5%的表現優；展望今年，受到生成式AI熱潮持續和通用型伺服器的更新需求增加的影響，台廠在伺服器相關事業的營收預計將反彈15%。

分析師蕭聖倫表示，台廠伺服器相關事業營收排名方面，去年鴻海仍將居冠，預估衰退9.2%，為8,510億元，主因北美雲端客戶減少通用型伺服器與相關網路、儲存設備釋單。

排名第二的緯創集團(含緯穎)去年伺服器相關事業營收表現為台廠最佳，預估僅衰退5.2%，至6,134億元，主要由緯創帶動。緯創為 NVIDIA 高階伺服器 A100與 H100 HGX 模組主要供應商，高單價 GPU 主板（GPU baseboard）為其營收帶來顯著貢獻。

排名第三的廣達去年營收衰退9.2%，因北美雲端客戶顯著減少對廣達通用型伺服器的採購。2024年因廣達大幅轉往單價較高的AI伺服器，預期營收可成長14.5%。

蕭聖倫指出，若以主機板數計算，去年英業達伺服器出貨量居首，營收則排名第四，去年因品牌商與雲端客戶在疫後時期需求減少，降低對英業達通用型伺服器採購，使其伺服器相關事業營收衰退9.5%，為前四大台廠衰退最多；2024年主要客戶訂單皆可望反彈回升，營收將成長9%。

台股開高後，抵擋不住上方賣壓，盤中下殺至平盤以下，AI股股價疲弱，多檔伺服器代工廠在上周創下波段新高後，今日呈現休息之姿；緯創早盤以127元開出，早盤走高至127.5元後，一路下殺至122元，盤中成交量超過8.8萬張，僅次於00940，位居個股第一。