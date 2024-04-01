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隱形眼鏡股發威 晶碩、望隼盤中強漲半根停板

經濟日報／ 記者馬琬淳∕台北即時報導
隱形眼鏡示意圖。本報資料照片
隱形眼鏡示意圖。本報資料照片

晶碩（6491）1日股價表現強勢，以462元開高，盤中強漲逾6%，帶動望隼、大學光（3218）、精華（1565）上漲，望隼（4771）一度衝高至366.5元，漲幅逾5%，大學光小漲逾1%。

晶碩2月營收5.66億元，月減0.21%，年增27.72%，創歷年同期新高；累計前2月營收11.33億元，年增20.32%。晶碩表示，今年日本和中國大陸市場需求皆相當暢旺，其中，2月營收反映大陸客戶因三八女王節檔期的拉貨需求。

法人表示，晶碩3月營收估將站回6億元，調高首季營收預估將來到17.36億元，續創歷史同期新高，年增近二成，並上修全年營收有機會挑戰80億元關卡，今年將重回正成長軌道。另外，晶碩去年第4季推出日拋矽水膠鏡片，並自今年第2季起陸續在日本、台灣、大陸上市，平均售價較水膠高約三成，毛利率約六成，較晶碩整體平均高5~10%，因此矽水膠的營收占比預期將由去年6%成長至今年的10%，有助於優化產品組合。

望隼受惠台灣、日本、中國大陸代工訂單需求提升，營運轉強。望隼去年合併營收25.72億元，年增40.23%，每股純益10.77元。今年2月營收2.19億元，年增27.87%；累計前二月營收5.41億元，年增63.40%。

望隼總經理石安表示，矽水膠隱形眼鏡2022年底在台灣上市，大陸、日本、美國等市場可望今年底前完成取證，明年貢獻營收。面對大陸市場的需求，不須繳納產品進口關稅，亦沒有高昂的跨境運輸成本，具競爭優勢。

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