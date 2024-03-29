外資首季買超台股1,372億 買超最多竟是它

台股29日收周線、月線及季線，以20,294.45點收盤、上漲147.9點，創收盤歷史新高，統計第1季外資買超台股1,372.97億元，外資首季買超最高個股為權王台積電（2330），單季買超逾37萬張，台積電今日收在779元，首季股價大漲186元，漲幅31.36%，市值衝上20兆2,033億元。

台股今日開高震盪後再攀升，盤中一度拉升至20,335.92點，收盤前略有壓回，終場收在20,294.45點，但仍創下收盤歷史新高，本周上漲66.02點，周漲幅0.33%，3月上漲1,327.68點，漲幅7%，第1季上漲2,363.64點，漲幅13.18%。

三大法人今日合計買超542.84億元，其中外資買超4.61億元，投信買超599.51億元，自營商賣超（合計）61.29億元；本周投信買超1,007.59億元，改寫台股史上單周最高金額，但外資與自營商雙雙站在賣方，分別賣超448.82億元、97.58億元，三大法人本周合計買超461.18億元

統計3月外資買超227.79億元，投信則是買超2,020.26億元；若是拉長來看，統計第1季外資買超1,372.97億元，投信則是買超2,171.01億元。

統計外資第1季買超台股前十大個股依序為，台積電、鴻海、群創、中信金、欣興、廣達、國產、奇鋐、大亞、慧洋-KY；台積電今年以來股價走高，曾寫下796元歷史新高價，統計第1季上漲186元，市值增加4兆8,239億元，台積電今日市值衝上20兆2,033億元。

外資第1季買超鴻海22.78萬張，今日股價一度衝達157.5元，為2008年8月以來的高點，不過，終場收在150元，統計第1季以來，鴻海股價上漲45.5元，漲幅43.54%。

統計今年第1季外資賣超前十大個股依序為聯電、宏碁、中鋼、新光金、光寶科、華邦電、華航、陽明、仁寶、台新金等，聯電遭外資賣超33.84萬張；聯電為投信第1季買超數最高個股，買超逾27萬張。

PGIM保德信科技島基金經理人黃新迪指出，今日恰巧逢季底作帳與ETF建倉，高股息及中小型股各擁題材仍有表現空間，不過因為美國科技股近期高檔震盪，且美元指數近期相對強勢，目前可先留意周五美國聯準會主席鮑爾的演說以及美國2月核心PCE物價指數，加上下周即將進入清明連假，因此本周盤勢多呈現高檔震盪，下周要見到指數大幅揚升較為不易，不過從這波大盤未跌破兩萬且盤面持續有低接買盤來看，目前多方仍佔優勢。

就類股佈局上，黃新迪認為，生成式AI潮流在全球的需求面有增無減，且台灣景氣逐漸好轉，預料電子與成長股能優先受惠，包括大型雲端及系統業者持續擴大AI server相關支出，另外，規格的明顯提升則有利於晶片供應鏈、相關零組件、板卡及系統廠等可望受惠，因此在選股上，仍以AI、HPC、資料中心與先進封裝為主軸，此外，IP、IC設計族群及受惠於滲透率將大幅提升AI手機、AI PC等相關族群類股亦可留意。