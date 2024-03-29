台股第一季大漲2,363點 台積電貢獻大盤點數逾6成

台股29日收周線以及季線，終場收在20294.45點，創下收盤新高，大盤第一季表現勁揚，整季上漲2,363.64點，漲幅13.18%，其中台積電（2330）貢獻大盤點數占比逾6成，第一季共計上漲186元，貢獻大盤點數約1500點。

台股1月份時呈現拉回，月線下跌41.25點，不過2、3月份卻一路大漲，根據資料統計，2月份大盤共計上漲1077.21點，三月份更是一舉站上兩萬點，整月上漲1327.68點，漲幅7%，其中3月26日最高一度衝達20397.07點，創下歷史新高價。

台積電扮演此次大盤上漲的要角，今日以779元作收，上漲10元，若以12月收盤593元計算，台積電第一季整體上漲186元，漲幅達31.36%，其中最高一度達796元，挑戰800元大關。

其餘權值股第一季皆有不錯的表現，其中包含鴻海、聯發科、廣達、中華電、富邦金、台達電、國泰金、日月光投控等都呈現上漲之姿。