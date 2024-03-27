潤隆超狂配股「買一張送1.2張 」股價不領情盤中翻黑急殺

興富發集團的潤隆建設（1808）26日公告股利政策，董事會擬配發每股現金股利3元，股票股利12元，等同投資人買一張潤隆股票就可以多獲得1.2張，網友笑稱「買一送1.2張，還多送3000元零用金」，不過潤隆27日股價上下震動劇烈，雖以131元開高，一度衝至139元，但急殺至平盤以下震盪。

潤隆公布股利後引起網友熱烈討論，許多人以為打錯了，也有人擔心無法填權息，更有人直呼「太猛了！」、「明天漲停追」，不過潤隆今開盤後股價便一路下滑，最低探到122元，似乎沒有受到股利政策出爐的激勵，但以近期波段漲幅來算，潤隆已上漲超過兩成。

潤隆董事會決議盈餘轉增資發行新股，共發行超過5.41萬張，總金額54.12億元，加計現有股本45.1億元，增資後資本額將跨越90億元。法人分析，該公司應是看好後續房地市場還有一波好光景，而預留銀彈。

潤隆建設去年營收306.83億元，稅後純益77.01億元，年增4,816.8%；每股稅後純益17.08元，首度登上營建股獲利王。