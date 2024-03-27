大同賣芙蓉大樓估處分利益72.6億 今爆量逾10萬張下跌

大同（2371）「芙蓉大樓」以131億元賣了，預估處分利益72.6億元，預計下半年認列，27日股價爆量下跌，早盤以57.2元開出，一度翻紅至58.5元，但盤中不敵賣壓，再往下跌，一度下滑至55.2元，盤中成交量逾10萬張， 高居個股成交量冠軍。

大同昨日舉行重大訊息說明會，代子公司尚志資產公告處分不動產相關事宜，將出售台北市「芙蓉大樓」資產，交易總金額達131.25億元，預估處分利益72.62億元，預計在下半年度完成交易後認列。

大同代子公司尚志資產公告，將出售台北市大安區仁愛路三段136號地下2層至地上第6層及第13層至第15層，土地面積2,843.08平方公尺（860.0317坪）、建物面積2萬1,160.3平方公尺（6,400.99坪）。

交易對象包括璞永建設、璞慧建設、璞慶開發企業、海悅國際開發、敦富開發建設、鈜富開發、濟盟建設、台灣樂菲等八家公司，交易總金額131.25億元。

重電股的股價近期強漲，再加上電價將調漲的助，相關個股表現強勢，大同股價也隨著上漲，今日以57.2元開出，下跌0.1元，盤中翻紅一度拉升至58.5元，上漲1.2元，創下1997年6月以來的新高，不過，盤中不敵賣壓，再度翻黑，一度下滑至55.2元，盤中爆出逾10萬張成交量，高居個股成交量冠軍。