士電股價狂奔 這檔飯店股竟跟著沾光

士電（1503）自3月以來飆漲逾7成，大股東國賓（2704）也跟著受惠，根據士電112年年報，國賓持有士電股份佔11.48%，為繼三菱電機後之第二大股東。國賓近日股價走強，26日盤中直衝漲停板至61.6元，創下一年來新高價。

國賓於 2022 年 10 月 24 日公告取得士電股票，當時9/22~10/24期間以成本57.6元購入7,000 張，共持有士電約 5.9 萬張，持股比例11.48%，國賓如處份士電股票，其潛在利益將相當可觀。

國賓去年全年營收12.78億元、年減11.76％，營業毛利3.69億元，但營業利益虧損2.55億元，不過相比2022年，虧損收斂65.28％。儘管本業虧損，但因業外收入9.29億元挹注，稅後純益4.92億元，每股純益1.34元。

國賓今年二月營收1.18億元，月減9.9%，年增28.33%，累計前二月營收2.49億元，年減14.05%。國賓董事會決議股利分派，擬以盈餘配發每股現金股利1元，盈餘配發率約74.62％。