重電族群續強 士電、中興電衝鋒 早盤漲逾6%

重電族群26日持續展現強勢力道，早盤由士電（1503）、中興電（1513）帶頭衝鋒、盤中漲幅逾5%，還包括華城（1519）、上緯投控（3708）、亞力（1514）、東元（1504）、森崴能源（6806）等也紛紛上揚，引發不少投資人關注。

值得注意的是，截至上午9點45分，士電目前股價已創下歷史新高，成交量逾2千張，近一周以來股價不斷緩步推升，今日更跳空上漲至最高價達324.5元，目前股價已呈現多頭排列，不過KD指標已逾90，已達高檔過熱區，後續需留意市場過熱情形，短線上可參考5日均線280.4元作為短線停損參考點。

法人指出，美國變壓器產品持續供不應求，當地變壓器價格持續上漲，今年美國變壓器平均價格已較去年成長2.9% ，加上士電深耕海外市場已有一段時間，隨著未來士電跨入美國市場後，有利士電的營運與產品組合持續上揚。