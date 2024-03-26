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台股早盤漲逾150點站上20,300點 台積電開盤漲8元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股26日開盤指數為20,208.88點，上漲16.63點。圖／聯合報系資料照
台股26日開盤指數為20,208.88點，上漲16.63點。圖／聯合報系資料照

台股26日開盤指數為20,208.88點，上漲16.63點。台積電（2330）開盤價為788元，上漲8元。早盤漲逾百點，高點一度來到20,356點。

群益投顧表示，延續多頭格局，但高檔追價力道趨緩，走勢恐陷震盪調整。短多架構反轉前，個股仍有輪動空間，續依技術面換股操作。

操作題材可留意：

1.北京推晶片在地化，威盛（2388）、金麗科（3228）攻漲停─北京要求國營企業在地化，逐步汰除英特爾與AMD處理器PC及伺服器，威盛轉投資上海兆芯,KX-7000系列獲多家陸廠大單；金麗科核心產品x86 CPU架構可望受惠。

2. 12吋廠支出走高，設備供應鏈續受惠─SEMI報告指出，記憶體復甦、高效運算和車用強勁需求，全球12吋晶圓廠設備支出預估2025年達1165億美元、年增20%，2027年達1370億美元新高，相關設備供應鏈營運將持續受惠。

周一（25日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為39,313.64點，下跌162.26點、跌幅0.41%，S&P500指數下跌0.31%，那斯達克指數下跌0.27%，費半指數下跌0.34%。台積電ADR周一下跌0.2%，收在140.23美元，較台北交易溢價15.6%。

輝達漲0.8%；美光科技大漲6.3%，連續七個交易日上漲，創下117.04美元的收盤新高。半導體股走勢震盪，盤初表現疲軟，因周末有報導說，中國發布指導方針，將逐步淘汰政府個人電腦和伺服器使用的英特爾和超微（AMD）的處理器。

三大法人周一集中市場合計賣超56.2億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超92.6億元，投信買超25.9億元，自營商（自行買賣）買超8億元，自營商（避險）買超2.4億元。

統一期貨說，檢視選擇權金流，外資布局0.08億元偏空部位，自營商則布局0.53億元偏多部位。贏家籌碼自營商逢低回補上周五夜盤布局的偏空部位後，反向加碼偏多部位，偏多看待。選擇權未平倉部分，3月W4週選賣權最大未平倉上升200點至20,000點，買權最大未平倉仍為20,500點，最大OI區間上移偏多。

期貨方面，外資夜盤減碼661口空單，日盤則減碼175口空單，未平倉淨空單降至-4,326口；十大特定法人加碼1,728口空單至-5,828口。外資周一籌碼變動不大，中性偏空看待。十大特法逢高續加空單，偏空看待。

本周重大事件僅有周五美國2月PCE通膨數據的公布，與數據發布後FED主席鮑爾的談話，而屆時美股因耶穌受難日休市，因此研判本周在缺乏重大事件之下，應呈量縮震盪格局，波動有限。

台積電 台股

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