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台股下跌36點外資賣、投信買 三大法人賣超54.79億元

經濟日報／ 記者馬琬淳∕台北即時報導
台股25日開低震盪，雖一度拉升至20,285.38點，但尾盤賣單調節，大盤收在20192.25點。聯合報系資料照片／記者林俊良攝影
台股25日開低震盪，雖一度拉升至20,285.38點，但尾盤賣單調節，大盤收在20192.25點。聯合報系資料照片／記者林俊良攝影

台股25日開低震盪，雖一度拉升至20,285.38點，但尾盤賣單調節，大盤收在20192.25點，下跌36.18點，跌幅0.18%，成交量3,699.33億元，三大法人賣超54.79億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超91.24億元，投信買超25.95億元，自營商買超（合計）10.5億元，其中自營商（自行買賣）買超8.07億元，自營商（避險）買超2.42億元。

台股整體表現震盪，但重電、電纜族群表現強勢，華城（1519）再創新高價達785元，士電（1503）股價逼近300大關；大亞（1609）爆出21萬張大量，為今成交量第一名。電子股方面，由於大陸官方將逐漸在政府個人電腦PC與伺服器禁用來自 Intel和 AMD 的微處理器晶片，威盛（2388）及金麗科（3228）同步以漲停板開出後鎖死。

三大法人 台股 外資 投信 自營商

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