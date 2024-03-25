台股由紅翻黑跌36點收20,192點 台積電跌5元

台股25日盤中由紅翻黑、尾盤拉回修正，收盤指數20,192.25點，跌36.18點、跌幅0.18%，成交金額3,699.33億元。此外，櫃買指數則開高走高，收252.27點、漲1.10點、漲幅0.44%。 台積電（2330）收780元、跌5元。

AI族群今日整體表現較弱、漲跌互見，部分位於平盤附近震盪，上漲標的包括健策、樺漢、研揚、世芯-KY、高力等；緯創、英業達、勤誠、日月光投控、創意、緯穎等則回檔修正。

中國大陸實施更嚴格的政府採購準則，並加強科技國產化，將逐漸在政府的個人電腦PC與伺服器汰除來自Intel和AMD的微處理器晶片，尋求減少採購微軟Windows 作業系統與外國製的資料庫軟體，進而推升威盛、金麗科攻漲停作收。

其它強勢題材上，還包括重電族群的華城、士電、中興電、亞力、森威能源等；電源供應的立德、盛達、飛宏、系統電、順達等；風電概念股的大亞、世紀鋼、永冠-KY、中鼎等。

軍工族群的龍德造船、雷虎、長榮航太、漢翔、台船等；機器人相關的廣運、上銀、凌華、雷虎、盟立等；散熱族群的廣運、力致、建準、泰碩、元山等；光通訊族群的波若威、光聖、創威、前鼎、華星光等紛紛走強。

弱勢族群方面，包括記憶體族群的力成、南茂、晶豪科、旺宏、南亞科、威剛等；伺服器相關族群的英業達、川湖、緯穎、智邦、廣達、奇鋐、微星等。

值得注意的是，大亞（1609）衝上成交量排行榜第一名、爆量逾21萬張，收漲6.9%也衝上歷史新高價，目前股價已站上所有短中長期均線且形成多頭排列，不過今日留有上影線，顯示有部分投資人先行獲利了結、下影線位於43.6元具有買盤支撐，KD指標接近80高檔區，後續需留意市場過熱情形。

法人表示，美國聯準會會議如市場揣測維持利率不變，同時重申今年三度降息預期，一般市場認為六月將開始降息，倒是台灣央行為壓制通膨預期心理，意外升息半碼。台股近期有ETF資金挹注，接下來須開始留意季報表現，因盤面類股輪動相當快速，個股走勢波動亦加劇，進出應避免追高殺低。