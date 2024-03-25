電纜股漲聲響起 大亞爆量上攻、億泰鎖漲停

台股25日開盤小跌，不過電纜指數持續上攻，電纜股成為多頭要角，大亞（1609）早盤爆出超過12萬張大量，股價一度拉高至45.7元，盤中漲幅逾4%；億泰（1616）再度攻高盤中鎖死至20.7元，宏泰（1612）漲幅逾3%，中電（1611）、榮星（1617）漲幅逾2%。

大亞今爆量上漲，躍上早盤成交量第一名，大亞集團董事長沈尚弘先前表示，線纜本業受惠於台電強韌電網計畫，需求穩定；電力通信事業方面，年產能高達3萬1千餘噸，市占率達13.24%，而漆線事業群在漆包線市場市占率為34.24%，海內外銷售額皆逐年成長。

能源事業領域方面，截至2023年底大亞集團共有74座屋頂型、地面型太陽能電廠，太陽能發電案場總裝置容量達到212MW。為響應2050年淨零排放政策，大亞也投入儲能系統開發，2023年完成大亞保安4.5MW及大亞歸仁2.5MW電網調頻輔助服務，目前集團AFC容量已達13MW，儲能系統達36.5MW，同時也持續開發百萬瓦級大型儲能不斷電系統(UPS)。

億泰受惠台電強韌電網計畫，在手訂單超過10億元。為因應中壢廠電線電纜產能趨近滿載，億泰斥資8,000萬元購入2,000多坪農地，準備今年擴充產線，新產線啟用後預估年產能可增加50%。

大亞2023年稅後純益27.62億元，年增228.2％；每股稅後純益3.91元，優於2022年的1.24元，獲利創下歷史新高，二月營收19.55億元，年減4%，累計前二月營收42.88億元，年增14.11%。億泰去年稅後純益2.26億元，年增1123%，每股稅後純益1.19元，比2022年的0.1元大增。