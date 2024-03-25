快訊

超高膽固醇與動脈硬化無關？教授告訴你生酮飲食問題出在哪

機艙內最髒地方就在你前方！空姐揭「超噁內幕」勸千萬別碰

電纜股漲聲響起 大亞爆量上攻、億泰鎖漲停

經濟日報／ 記者馬琬淳∕台北即時報導
電纜股成為多頭要角，大亞（1609）早盤爆出超過12萬張大量，股價一度拉高至45.7元，盤中漲幅逾4%。 （本報系資料庫）
電纜股成為多頭要角，大亞（1609）早盤爆出超過12萬張大量，股價一度拉高至45.7元，盤中漲幅逾4%。 （本報系資料庫）

台股25日開盤小跌，不過電纜指數持續上攻，電纜股成為多頭要角，大亞（1609）早盤爆出超過12萬張大量，股價一度拉高至45.7元，盤中漲幅逾4%；億泰（1616）再度攻高盤中鎖死至20.7元，宏泰（1612）漲幅逾3%，中電（1611）、榮星（1617）漲幅逾2%。

大亞今爆量上漲，躍上早盤成交量第一名，大亞集團董事長沈尚弘先前表示，線纜本業受惠於台電強韌電網計畫，需求穩定；電力通信事業方面，年產能高達3萬1千餘噸，市占率達13.24%，而漆線事業群在漆包線市場市占率為34.24%，海內外銷售額皆逐年成長。

能源事業領域方面，截至2023年底大亞集團共有74座屋頂型、地面型太陽能電廠，太陽能發電案場總裝置容量達到212MW。為響應2050年淨零排放政策，大亞也投入儲能系統開發，2023年完成大亞保安4.5MW及大亞歸仁2.5MW電網調頻輔助服務，目前集團AFC容量已達13MW，儲能系統達36.5MW，同時也持續開發百萬瓦級大型儲能不斷電系統(UPS)。

億泰受惠台電強韌電網計畫，在手訂單超過10億元。為因應中壢廠電線電纜產能趨近滿載，億泰斥資8,000萬元購入2,000多坪農地，準備今年擴充產線，新產線啟用後預估年產能可增加50%。

大亞2023年稅後純益27.62億元，年增228.2％；每股稅後純益3.91元，優於2022年的1.24元，獲利創下歷史新高，二月營收19.55億元，年減4%，累計前二月營收42.88億元，年增14.11%。億泰去年稅後純益2.26億元，年增1123%，每股稅後純益1.19元，比2022年的0.1元大增。

台股 太陽能電廠 電纜

延伸閱讀

台鐵宜蘭到四城段2條電纜被偷剪！ 北上緩行、南下管制

4年1.2萬件事故…中電頻跳電 還獲1940萬供電獎金

影／南台灣建案工地頻遭殃…電纜大盜跨縣市作案 南警逮4嫌

軍人賣軍方廢棄電纜挪充公用車修車費 二審仍認貪污

相關新聞

創近24年新高價！挾輝達人形機器人題材 所羅門拉出第4根漲停

輝達（NVIDIA）「GTC 2024」大會首日，執行長黃仁勳在開幕演說最後，無預警宣布推出人形機器人計畫， 市場解讀，...

台股站穩兩萬點太高了？金管會黃天牧八字回應

台股站穩兩萬點太高了嗎？金管會主委黃天牧說，他從過去至今，台股不同階段，他都是呼籲投資人「注意風險、審慎選股」這八個字。

台股開盤小漲0.21點 台積電開783元

台股25日開盤指數為20,228.64點，上漲0.21點。台積電（2330）開盤價為783元，下跌2元。

傳大陸官方禁用英特爾、超微處理器 這2檔受惠股飆漲停

根據英國金融時報（FT）報導指出，北京要求大陸官方機構不得使用搭載英特爾與超微（AMD）處理器的PC及伺服器，同時減少採...

優游股海 專家建議：盤後多練功 最基本的做到熟能生巧

「高檔遇十字變盤線要出一半，甚至全出，為什麼？」課堂上，莊崧拿自己的實戰經驗跟學生分享，引導學員進入Ｋ線深處，思考背後的原理。

台積電漲太多 使台股指數入列美國「窄基指數」？金管會這麼說

台積電漲太兇，很有可能使台股指數被列入美國所謂的「窄基指數」，屆時恐將妨礙台指期的交易，甚有因此直接影響台股，對此金管會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。