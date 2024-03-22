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台股上漲29點 三大法人買超67.32億元

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導
台股示意圖。本報資料照
台股示意圖。本報資料照

台股22日開高走低，盤中最高來到20296.1點，改寫歷史新高，隨後一路下殺至平盤以下，但終場權值股受到拉抬，大盤收在20228.43點，上漲29.34點，漲幅0.14%，成交量4,958.62億元，三大法人買超67.32億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超21.99億元，投信買超32.22億元，自營商買超（合計）13.1億元，其中自營商（自行買賣）買超13.43億元，自營商（避險）賣超0.33億元。

台股整體表現震盪，台積電（2330）早盤以788元開出後，盤中最高一度達789元，最低達775元，高低點差距14元，終場翻紅收在785元，上漲1元，漲幅0.12%。

台股 自營商

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