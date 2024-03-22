台積電獲大摩二度調升目標價 上看860元

外資圈接二連三發布報告看好台積電（2330）後市，摩根士丹利（大摩）3月以來更是二度調升其目標價，繼3月初由758元調升至850元之後，如今再度上調10元至860元，維持「優於大盤」評等，超越摩根大通（小摩）之850元的目標價，成為外資圈中第四高價，而樂觀情境下維持上看1080元，仍為外資圈中最高樂觀預期。

大摩表示，蘋果用於AI訓練晶片的需求浮現，訂單有望可抵銷iPhone 需求疲軟所帶來的3奈米晶圓訂單之削減。根據供應鏈調查顯示，台積電的InFO-LSI產能需求出現顯著成長，而這原主要用於蘋果M2 Ultra晶片，已用在Mac Studio 和 Mac Pro等高階 Mac PC中採用。

而台積電為蘋果AI的關鍵推動者和受惠者，考慮到M2 Ultra訂單的顯著增長與相對穩定的PC終端需求，認為5奈米 M2 Ultra或將來3奈米 M3 Ultra的需求驅動力可能是蘋果內部的AI伺服器，預期這將為台積電帶來低個位數的收入。

此外，基於蘋果 iPhone 需求疲軟，蘋果削減 3奈米晶圓訂單一直是投資者的主要擔憂之一，不過大摩認為，考慮到蘋果在AI伺服器方面的潛在優勢，認為預期的晶圓訂單削減可能不會發生。

而大摩也再次強調，隨著雲端 AI 對 HPC 半成品的需求增加，2025 年晶圓價格上漲具有更大的可能性，認為價格上漲的幅度最終可能接近5%。

因此，大摩預計台積電 2025 年和 2026 年的收入會有小幅上升，因為蘋果佔台積電收入的 20-25%，因此，將其目標價由850元上調至 860 元，並重申台積電為其產業涵蓋範圍內的首選標的、維持「優於大盤」評等。

目前外資圈中共有五家法人上看台積電目標價至850元以上，分別為滙豐993元、美銀880元、瑞銀 875元、摩根士丹利（大摩）860元、摩根大通（小摩）850元，其中，大摩樂觀情境上看1,080元，而瑞銀的樂觀情境目標價則上看1000元。台積電昨日跳空勁揚後，22日拉回整理，盤中下跌7元至777元，股價保持於5日均線之上。