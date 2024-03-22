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Nike、Lululemon 財測不如預期 這兩檔紡織股早盤慘綠

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導

全球服飾品牌Nike、Lululemon 21日公布財報，雖上季營收皆優於預期，但對於未來展望有不同幅度的下調，導致兩者股價盤後雙雙下跌；此消息連帶影響台紡織廠22日股價表現疲弱，儒鴻（1476）、聚陽（1477）兩家大廠早盤皆有超過2%的跌幅。

Nike上季銷售優於預期，但預測6月展開的新會計年度上半年，公司營收將因產品線重新調整而下降，股價一度重挫6%；Lululemon Athletica 因為北美銷售停滯，導致第1季和全年銷售展望低於預期，股價在盤後交易重挫。

Nike執行長杜納霍（John Donahoe）在財報法說會上表示，「我們知道Nike現在沒有發揮潛力。很顯然，我們需要進行一些重要調整」。杜納霍說，他現在優先重新聚焦於體育用品，加快開發新產品，與批發夥伴合作刺激銷售，更積極推動廣告行銷。上季Nike投入廣告的行銷支出季增10%至10億美元。

Lululemon 一直努力應對不確定的需求和可支配支出的放緩。投資人關注 Lululemon 在銷售占比最大的北美市場的表現，但該公司與去年同期的比較愈發艱難，且注重體驗的消費者也帶來挑戰。

儒鴻去年全年營收307.90億元、年減22.5%，稅後純益51.76億元、年減23.7%，每股純益18.87元；其中，去年第4季毛利率32.5%，優於市場預期，較2022年第4季提升5個百分點，較第3季僅略下滑0.6個百分點。

聚陽去年全年營收324.58億元、年增1.1%；稅前盈餘50.27億元、年增9.5%；稅後純益39.91億元、年增13.5%，EPS 16.5元。今年股東會將於6月28日召開，會中將進行補選一席獨立董事。

台股今日開高走低，在早盤拉升至20296.1點，創下盤中新高後，一路下殺至平盤以下，盤中低點達20107.92點，高低震盪188點，震幅約0.93%。

Nike 營收

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