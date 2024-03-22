21日台股飆破62年新高 AI股強ETF建倉盤勢旺

文／吳宜臻

昨（21）日台股上漲414.64點，指數收在20199.09點，創台股成立62年來新紀錄。AI族群等權值股表現強勁，但昨天剛上市的統一台灣高息動能（00939），終場收14.99元，跌破發行價15元。元大臺灣價值高息（00940）募集結果也正式出爐，5天共募集到1,752億元，確定改寫最佳IPO（首次公開發行）的成績。

00939於昨（20）日正式掛牌上市，根據臺灣證券交易所資料指出，以15元發行的00939，發行首日資產規模以超過550億元擠進上市ETF規模排行榜中的第8名，成交金額更是位居當日第2名，相當驚人！高股息ETF極受關注，《房產溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，觀察「高股息ETF」近一個月的網路聲量。

吃新發行ETF建倉豆腐 專家這樣分析市場怪現象

近期有不少股民觀察新發行ETF成分股，趁投信進場前先下手為強，吃成分股的豆腐，認為有千億規模的ETF幫忙抬轎值得買一波，網友表示「存股族豆腐吃到快吐了」、「大家都等940的豆腐」、「939也是等著要吃940豆腐吧」。前外資證劵副總、小朋友學投資創辦人不魯分享他的觀察，今年市場很盛行的操作，就是搶先在ETF之前去佈局ETF的主要成分股，再讓幾百幾千億的ETF銀彈來幫忙抬轎，所以很多ETF的成分股在募集結束之前，都已經先漲了20％至40%不等。

台灣首檔ETF是0050 高股息ETF網路聲量出爐

投資ETF儼然變成全民運動，你知道台灣首檔ETF是什麼？就是2003年6月25日成立的元大台灣50（0050）。前證交所董事長許璋瑤分享，當初成立目的是為了拯救「台股」及「國安基金」，2000年台灣政黨輪替後，台股從9000多點一路下跌，國安基金投入千億資金進行護盤，隨著股市逐漸穩定和經濟復甦，考慮到國安基金退出股市會造成震盪，因此決定發行ETF讓國安基金逐步退場，0050就此誕生。

過往被視為分散風險，適合長期定期定額投資的ETF，如今卻上演爆買現象，ETF是不是已變質？不魯認為，近一年的ETF熱潮，體現台灣人熱愛高股息ETF的程度可說是全球第一，只要冠上高股息名稱的ETF，募集金額至少500億至600億起跳，甚至目前市場上最盛行的操作方式 ，已變成搶在ETF銀彈開買前買入，然後抱到ETF來抬轎為止。不魯進一步分析，現在也說不準ETF的成分股，全部買在兩萬點是好是壞，只能說風險「比較高」。肯定的是這波ETF最大贏家是有金控背景的投信，以00940來說，一年經理費加上管理費就有0.33%，若拿2000億規模來看的話能穩收6億元。

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統可以發現「高股息ETF」近一個月（2024/2/20~2024/03/20）的網路聲量為37,996萬筆，討論度很高。從3月10日00940開始申購，討論度一路攀高，熱度最高點為，市場傳出有人解百萬定存、拿房抵押等搶購潮，加上央行總裁楊金龍示警「羊群效應」，單日聲量達到4,238筆。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

野村強勢動能高息股ETF（00944）將在4月22日開始募集，被網友稱為00940學弟的它，募資熱度如何，也能凸顯出高股息ETF熱潮是否降溫。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年02月20日至2024年03月20日。