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永豐金證券首創訂閱制服務 推出「豐學PRIME」

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
永豐金證券首創訂閱制服務，推出「豐學PRIME」，4/20首場互動式講座登場。（永豐金證券/提供）
永豐金證券首創訂閱制服務，推出「豐學PRIME」，4/20首場互動式講座登場。（永豐金證券/提供）

永豐金證券首創訂閱制服務，推出「豐學PRIME」深度知識平台，提供訂閱服務兩大特色：每季線上專題講座、每周更新金融知識文章，內容涵蓋總經、產業、財報、時事及存股策略五大領域。首場講座將於4月20日舉辦，邀請台經院景氣預測中心主任孫明德、永豐投顧總經理李學詩，講座最大亮點為「投資技巧實作」，透過互動式案例分析加深學習效果。

永豐金證券指出，「豐學PRIME」每月提供100篇以上精闢財經知識文章，以五大內容領域培養投資人「TOP DOWN法人思考邏輯」與「策略洞察」觀念。「TOP DOWN法人思考邏輯」建立選股邏輯三個階層，從了解國際大局情勢、培養從新政策與新技術帶來的產業趨勢判斷、財報分析掌握企業關鍵轉折，分別對應出總經、產業、財報3大領域內容。

此外，為滿足短波段操作與存股兩大投資需求，推出時事及存股策略兩大專欄，協助投資人掌握法人即時資金動向，並學會透過量化的風險與價差指標建立存股新思維，打造短波段與存股都能應用的「策略洞察」。

永豐金證券表示，「豐學PRIME」4月20日舉辦首場線上講座，聚焦今年總經及產業趨勢，李學詩將以「如何成為題材股神探手？」為主題，教導投資人從公開資訊找到關鍵指標，掌握產業題材，內容包括四大關鍵面向，首先是結合新聞時事找到潛在商機，並以今年7月巴黎奧運為案例；第二面向為結合總經實質消費數據探究產業發展底氣；第三點為如何估算產業成長動能；最後進而培養投資人成為產業神探手、掌握波段投資機會。

孫明德將以「國際政經及金融情勢展望」為講座主題，內容包括：美中政經局勢、新興市場金融情勢、台灣經濟與產業景氣及未來經濟不確定因素歸納，帶領投資人在美國今年底大選的潛在波動中，重新審視總體經濟情勢、提早規劃資金配置。

為協助投資人高效吸收教學內容，講座規劃1小時投資技巧實作，透過案例實作互動，協助投資人從繁雜的市場資訊中判斷產業重要關鍵指標，並開放100位客戶親臨現場與講師面對面，參與資格依「豐學PRIME」訂閱之完成順序，想與兩位講師面對面互動的投資人可把握；此外，於講座開課前，訂閱客戶可透過每周更新的五大領域金融知識文章，提早預習總經、產業、財報、時事到存股策略的金融知識。

存股 財報

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