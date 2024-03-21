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統一證券榮獲財富管理大獎三項殊榮

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
2024財富管理大獎於21日舉行頒獎典禮，統一證券連續三年獲得「最佳公益推動」獎項、連續兩年獲得「最佳財富增值」獎項、第三度獲得「最佳影音行銷」獎項，連年奪得佳績。圖為統一證券董事長林寬成／聯合報系資料照
2024財富管理大獎於21日舉行頒獎典禮，統一證券連續三年獲得「最佳公益推動」獎項、連續兩年獲得「最佳財富增值」獎項、第三度獲得「最佳影音行銷」獎項，連年奪得佳績。圖為統一證券董事長林寬成／聯合報系資料照

2024財訊財富管理大獎於21日舉行頒獎典禮，統一證券連續三年獲得「最佳公益推動」獎項、連續兩年獲得「最佳財富增值」獎項、第三度獲得「最佳影音行銷」獎項，連年奪得佳績。統一證券秉持以客戶為核心的理念、持續營造差異化服務，再次獲得評審團隊與客戶肯定。

榮獲「最佳公益推動」獎項，統一證券表示，社會公益為企業長年目標，近年來為防範投資詐騙，針對年輕與高齡族群，推出各式關懷保護與友善服務，包括每月於官方網站影音專區上架教學影片，幫助股市新手避免違約、建立良好投資觀念。

針對「最佳財富增值」獎項，經紀部副總經理張宏碩強調，「三好一公道」（服務好、信用好、品質好與價錢公道）是統一證券秉持多年的信念，有別於一般金融機構重視銷售，統一證券將ＫＹＣ與ＫＹＰ彼此搭配，根據客戶屬性與風險承受度，提供對應的資產配置，並伴有嚴謹的商品預審制度、商品適格性分析，重視客戶財務狀況、風險承受度、投資目標，當市場發生波動或重大事件，也會主動提供分析。

為了帶給用戶「讓投資像生活一樣輕鬆簡單」的使用者體驗，統一證券不斷優化「ｅ指發」ＡＰＰ，讓非客戶也能透過社群登入，並附帶閃電下單、分點籌碼追蹤等特殊功能，並在 ＡＰＰ 內集結投顧分析報告、四家新聞媒體、財經專家觀點，打造能一站式滿足需求的「金融百貨」。為讓更多民眾認識「ｅ指發」，統一證券結合網紅行銷，三個月活動期間影音曝光數達五百萬次，APP下載數兩萬六千多次，比前一年成長80％。

統一證券表示，在面臨景氣持續震盪的後疫情時代，統一證券多管齊下，透過替客戶提供多元化產品、致力於創新，在證券市場營造差異化，成為客戶致富路上的最佳拍檔。

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