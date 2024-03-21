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鴻海劉揚偉曝與輝達6月還有「梗」 股價續飆市值衝上2兆

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
市場看好鴻海為輝達新晶片的大贏家，董事長劉揚偉更透露，6月還有「梗」，新合作案將在台北國際電腦展時展示，到時候由黃仁勳來講；鴻海21日開高走高，飆上近24年新高，市值突破2兆元。路透
市場看好鴻海為輝達新晶片的大贏家，董事長劉揚偉更透露，6月還有「梗」，新合作案將在台北國際電腦展時展示，到時候由黃仁勳來講；鴻海21日開高走高，飆上近24年新高，市值突破2兆元。路透

輝達（NVIDIA）美國時間18日在 GTC 大會推出「GB200」新架構 AI 伺服器整套解決方案，打造「地表最強AI晶片」，市場看好鴻海為輝達新晶片的大贏家，董事長劉揚偉更透露，6月還有「梗」，新合作案將在台北國際電腦展時展示，到時候由黃仁勳來講；鴻海21日開高走高，飆上近24年新高，市值突破2兆元。

鴻海近期好消息不斷，去年每股純益10.25元，董事會通過去年度盈餘配發每股5.4元現金股利，董事長劉揚偉強調今年營運將顯著成長，上調今年營運展望，由先前預期的中性，轉為顯著成長。

鴻海除了AI伺服器題材之外，半導體事業也往前，將為客戶提供一站式解決方案，包括第三代半導體碳化矽（SiC）、微控制器（MCU）、先進駕駛輔助系統（ADAS）晶片都傳出捷報，預期今年半導體營收將衝上千億元新高。

鴻海法說會後，多家外資給予正向評等，都給予「買進」與「優於大盤」評等，更有外資以「AI中的和氏璧」來稱讚鴻海，目標價則介於142~168元間。

另外，輝達（NVIDIA）GTC 大會推出「GB200」新架構 AI 伺服器整套解決方案，鴻海為新晶片主力代工廠，且獨家供應高速GPU互連技術（NVLINK），市場看好鴻海為輝達新晶片的大贏家。

董事長劉揚偉參加輝達 GTC 大會，在輝達創辦人暨執行長黃仁勳逛完鴻海展區後，劉揚偉透露鴻海與輝達的新合作案，有一部分可能在台北國際電腦展（Computex）上展示，還是由黃仁勳來講比較好，他是，這是一個「梗」，先告訴你們。

鴻海股價本波漲勢從3月11日往上急拉，輝達新晶片題材發威，推升鴻海股價持續往上飆升，21日以141元開出，一度衝達145元，上漲7元，漲幅5.07%，市值突破2兆元，股價創2010年5月以來高點。

晶片 輝達 鴻海

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