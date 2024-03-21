世芯-KY止跌反彈 大摩維持目標價看好「股價15天內必漲」

世芯-KY（3661）近期從高檔大幅回檔，外資圈則是紛紛持續抱持正向看法，其中，摩根士丹利（大摩）更是指出，看好世芯-KY股價在15天內必漲，重申「優於大盤」評等，未來12個月目標價維持4,880元。世芯-KY股價止跌反彈，今日早盤一度站回五日均線，最高一度達3,560元，不過，盤中漲幅收斂。

大摩表示，由於市場擔心 AWS 可能停止與世芯-KY合作開發自研 ASIC 設計服務項目，世芯-KY周一股價重挫近跌停，不過，根據調查顯示，AWS 的 ASIC 伺服器的電源管理IC（PMIC）出貨量只是在調整中，而不是削減。

此外，世芯相信來自主要超大規模客戶的收入今年每個季度都會連續增長，大摩認為客戶應該是指 AWS，而主要的超大規模廠商也在加速 3奈米2奈米晶片設計，且基於英特爾 Habana 獲得額外的 CoWoS-S 分配，世芯也曾表示對於2025年整體收入將成長「不需要太擔心」。

大摩表示，由於世芯-KY近期出現修正，使得短期估值更具吸引力，看好其15天內股價將上漲，維持「優於大盤」評等，未來12個月目標價維持4,880元。