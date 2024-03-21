定期定額投科技股 報酬率逐年提高

台股加權指數仍守在10日及5日均線之間，考量美林牛熊指數尚未過熱，美股仍保持多頭格局， AI 趨勢仍然明確；只要企業營收及獲利成長的速度跟得上股價漲幅，就有助於漲多後的估值偏高類股，股價進行稍做整理後，創新科技族群將可望持續再向上攻堅，投資人不妨以單筆或定期定額方式，持續瞄準創新科技主題商機，以享有創新科技趨勢長期帶來的投資競爭力。

法人表示，從基本面來看，最新的景氣燈號分數已經轉為綠燈、領先指標及同時指標也走揚，進一步顯示經濟現況持續改善，此外半導體產業也全面復甦，台積電、聯發科 2 月營收成長並不意外，而 AI 概念股如廣達、緯創、緯穎等，2 月營收亦繳出月增、年增成長的優異成績單，雖然有風聲說輝達新晶片推出後，出現短期砍單的現象，但這不代表 AI 晶片的需求減少。

AI 伺服器的計算能力不斷增加，耗電量也是倍數成長，功率需求從以往的500W 至 800W，跳升為 1,200W 至1,600W，這導致美國電力需求驟增，未來每年的電力需求將以 1~2%的速度增加，長久下來將對美國電網的穩定造成巨大壓力，這也是為什麼近幾年美國對於變壓器（重電）的需求增加得這麼快，AI 的發展絕對是一大關鍵。

台灣在此趨勢下，預計生產高壓變壓器的廠商將最為受惠，而且在台灣也只有少數廠商可以生產，容易形成寡占競爭。當然不只是高壓變壓器，整個變壓器市場都受惠於需求增加而蓬勃發展，從數據來看，2023 全年台灣變壓器外銷美國金額增加至1.8億美元，年成長超過將近兩倍，只要AI 繼續發展，未來還是會持續成長。另一方面， Apple 收購加拿大新創公司 DarwinAI，該公司主要核心關鍵技術在於神經網路模型更小、更快，研判該收購將有助於未來 Apple 在AI領域的發展。

野村投信投資策略部副總張繼文表示，AI投資浪潮持續席捲股市，其中科技股無論在表現或議題熱度上在今年以來一枝獨秀，以美股為例，NASDAQ 指數開年兩個月以來屢創新高，截至2月底總報酬來到7%以上。在台灣想參與美國科技股盛宴的投資人，除了複委託或海外券商，其實未必需要捨近求遠，可考慮投資與美國科技股連動大的台灣科技股標的，像是臺灣創新科技50指數，透過定期定額的方式分批布局，有助緩解股市懼高症，同時又參與到科技投資長線報酬潛力。

張繼文進一步分析，根據統計，自2015年底以來，若每月月底定期定額投資美國那斯達克綜合指數的表現不俗，定期定額一年、三年與五年的平均表現分別達18.03%、30.26%與57.16%；身處台灣的投資人未必需要望洋興嘆，若聚焦在新科技相關股票主題、有台版QQQ之稱的臺灣創新科技指數，定期定額一年、三年與五年的平均表現則更可望提升至20.93%、43.40%與90.91%，亦即論報酬潛力來說，臺灣創新科技50指數更具動能。

野村臺灣創新科技50 ETF（00935）經理人林怡君指出，台灣科技公司與歐美科技大廠關係密切，此相關性亦反映在股市表現上；然而就股市市值來說台股則相對淺碟，因此若相關投資題材的外溢效應出現時，臺灣科技股表現可望比美國科技股更為活潑。

當前全球AI新科技浪潮勢不可擋，未來應用在各領域的新科技商機仍具龐大成長潛力，科技股勢必是接下來投資組合不可或缺的一塊。因此，想參與美股科技持續強勢的創高行情，不妨透過定期定額克服「股市懼高」心理，同時在標的選擇上也未必需要捨近求遠，用聚焦在新科技相關股票主題，例如臺灣創新科技50指數，就能輕鬆掌握科技投資的爆發力。