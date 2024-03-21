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黃豆期貨大漲 期街口S&P黃豆ETF00693U量價勁揚

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
芝加哥期貨交易所黃豆期貨5月合約價格於3月8日達當時兩週半新高後，近兩週在基本面無過多消息下，持續往逼近1,200美分進行整理，20日一舉突破結算價收在1,209.5美分／蒲式耳，單日漲幅達2.02%。路透
芝加哥期貨交易所黃豆期貨5月合約價格於3月8日達當時兩週半新高後，近兩週在基本面無過多消息下，持續往逼近1,200美分進行整理，20日一舉突破結算價收在1,209.5美分／蒲式耳，單日漲幅達2.02%。路透

芝加哥期貨交易所（CBOT）黃豆期貨5月合約價格於3月8日達當時兩週半新高後，近兩週在基本面無過多消息下，持續往逼近1,200美分進行整理，20日一舉突破結算價收在1,209.5美分／蒲式耳，單日漲幅達2.02%。期街口 S&P 黃豆 ETF（00693U）21日盤中量增價揚，漲幅突破3%。

據路透社報導，羅薩里奧穀物交易所和氣象專家稱，阿根廷主要穀物產區正面臨新一輪暴雨，可能對黃豆等穀物「造成嚴重損害」，並可能削弱產量。此外，據美國商品期貨交易委員會 CFTC 的最新數據顯示，黃豆期貨非商業投資人的留倉淨部位，從前一周的197,241口淨空單下降至180,413口淨空單，顯示市場投資人開始回補空方部位，將有利於籌碼面的穩定。

街口投信表示，近期應密切觀察黃豆市場供需基本面訊息給予的支撐，而籌碼面則留意空方回補力道，可擇機布局波段操作。

期貨交易 黃豆

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