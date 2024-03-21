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鴻海股價一度飆到140元 董座劉揚偉這麼看

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
鴻海董事長劉揚偉。聯合報系資料照
鴻海董事長劉揚偉。聯合報系資料照

針對最近鴻海（2317）股價一度飆到140元，怎麼看這件事情，最近的股價您是怎麼看？鴻海董事長劉揚偉表示，其實股價是一個我非常不了解的東西，我相信很多在經營的人，他身在其中，他都覺得股價跟他想像不一樣，什麼時候該起來什麼時候不該起來，我覺得是另外一門學問。

劉揚偉說，我不是那個方面專門，但是我相信鴻海過去這些努力，包括3+3、包括鴻海研究院，這些相關的努力，最終都會顯現在公司的價值上面。它有一天，我想它就會反映出來，但那一天是哪一天，我不知道。

可否告訴大家，鴻海在AI的佈局？劉揚偉董指出，最近我有提到我們有三大平台，包括智慧製造那是我們的本業，後來又有了智慧EV，基於這兩個上面我們出來智慧城市。

這些都是因為我們擁有這些大數據，再加上現在生成式AI（GenAI）出來，生成式AI讓這些大數據變得更有用。過去我們要把這些大數據發揮效果，效果是有限，用GenAI可以把很多這些經驗除了記住之外，還會把彼此之間的關係所衍生出來的經驗，也都會產生出來。

再加上它的介面（interface）是用voice(自然語言)，它的voice跟以前大家碰到的voice要好太多了。以前的voice是你講中文，就只能講中文。中文裡面要是夾雜一些英文，它聽嘸啦！

現在是中、英文可能法語都講給它聽，它都了解（understand），使用者介面就變得非常非常friendly。這個會是一個很大的改變。

他說，所以我認為Gen AI會帶來巨大的產業變化。因為一個是interface用的是語言，另外一個是他可以產生很多基於你的知識，所衍伸出來的你都不知道的知識，讓你非常的有效率。所以這個產業我是非常非常看好。

他說，對於鴻海來講，我們過去一直都是提供硬件，在GenAI這個機會上，我們一定要提供解決方案（Solution）。所以最近我一直跟大家提到的，鴻海要從一個製造服務公司（manufacturing service company）變成一個平台解決方案公司（Platform solution providing company）。

AI 劉揚偉 鴻海

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