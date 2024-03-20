上櫃公司2月營收57％均成長 「這三大產業」營收金額居前
櫃買中心20日舉行3月份例行記者會，總經理李愛玲指出，根據統計數據顯示，大多數上櫃公司在113年2月份營收表現良好，超過半數達57.84%營收均成長，並公布2月營收金額前三大的產業。
在上櫃公司113年2月營收方面，經統計全體816家上櫃公司113年2月累計營收合計4,022億元，較112年同期營收成長268億元，成長約7.14%。
其中，有472家上櫃公司營收增長，占比達57.84%，營收增長金額達554億元。反觀，則有342家上櫃公司的營收呈現衰退，占比為41.91%，衰退金額達286億元。
值得注意的是，李愛玲補充，在2月營收金額前三大的產業方面，包括建材營造、半導體、電子零組件；反之最後三名的產業為運動休閒、電信網路、電腦周邊。
另外，在上櫃公司配發112年度現金股利方面，截至3月19日上櫃公司之平均現金股利殖利率為2.56%。股票成交量方面，上櫃股票日均值為914.38億元，興櫃股票日均值為42.12億元。
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