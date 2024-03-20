台股翻黑下跌72點收19,784點 台積電跌4元收758元、櫃買指數轉弱

台股今（20）日盤中由紅翻黑、尾盤拉回修正，收盤指數19,784.45點，跌72.75點、跌幅0.37%，成交金額5,201.00億元。此外，櫃買指數也由紅翻黑，收250.56點、跌0.45點、跌幅0.18%。 台積電（2330）收758元、跌4元。

AI族群整體漲跌互見，值得留意的是廣明連續2日攻上漲停作收，樺漢、高力、研揚、世芯-KY、鴻海等上揚；反觀健策、廣達、緯創、英業達、勤誠、日月光投控、聯發科、創意、智原等紛紛回檔修正。

其它強勢族群還包括，自行車業的巨大、美利達、愛地雅、利奇、日馳等；光學產業相關的大立光、玉晶光、今國光、亞光；生技產業相關的順藥、合一、美時、天良、中天、保瑞等；IC設計族群的揚智攻上漲停板作收、矽創、安國、連宇、聯陽、鈺創等紛紛上漲。

弱勢族群方面，包括散裝航運族群的新興、中航、四維航、裕民、台航等；散熱族群的尼得科超眾、元山、建準、泰碩、業強等；矽光子族群的上詮、聯亞、訊芯-KY、華星光、旺矽等，稍作修正整理。

法人提醒，輝達 GTC 大會後，市場焦點將轉向美國聯準會的 FOMC 貨幣政策會議，由於近期公布的通膨數據有高於預期的狀況，除了主席鮑爾的會後聲明備受矚目外，利率點陣圖能否維持去年12月會議，對今年降息3碼的預期，也將牽動全球金融市場的走勢。

目前加權指數在2萬點前做關前徘徊，選股上，受惠台積電 CoWoS 先進封裝產能擴充的封裝、測試廠，以及建廠相關的鋼構與水資源概念股，都可趁技術面剛轉強時伺機介入。

台股指數空間可能雖有限，但因台股明顯受惠AI大趨勢，台積電在嘉義科學園區興建兩座先進封裝廠更成為半導體業界的新驚喜，近期又有多檔高股息 ETF 發行，趨勢題材的發酵及資金面的推波助瀾，有利多頭格局延續。