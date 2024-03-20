兆豐金現金股利會否超過每股2元 將看四大指標而定

兆豐金控19日召開法說會，由董座雷仲達親自主持，會中法人矚目身為公股獲利王，去年全年大賺332.47億，每股EPS 2.37元的兆豐金，今年配發現金股利是否能超過每股2元的水準？對此兆豐金總經理蕭玉美在法說會上回應，將視財務比率、股利配發穩定性、現金流量及各子公司資本等四大因素來決定。

此外，兆豐銀行也在法說會上揭露，去年換匯交易（FXSwap），合計約為158.7億元，不過今年由於台、美利差可能縮窄，預估FX Swap獲利會呈年減格局，兆豐銀將持續觀察各季利差變化來彈性操作。

兆豐金控董事長雷仲達指出，兆豐金2023年全年稅後淨利新台幣332.47億元、年成長81%，每股稅後淨利（EPS）2.37元，獲利年增率在14家金控中排名第1，稅後淨利金額及EPS均排名第4、在公股金控排名第1，其中兆豐銀行因核心業務成長、財務操作收入劇增，稅後淨利達310.25億元、年成長28%；證券子公司因經紀手續費收入及自營收入增加，稅後淨利20.03億元、年成長232%；同時，AMC、創投及投信子公司稅後淨利也都超標 ，提升集團整體收入與獲利動能。

蕭玉美也表示，2023年集團共同行銷效益達13.8億元，相較2022年顯著成長23.86%，主要透過線上數位化精準行銷等，其中以證券、產險和銀行間各項商品共同行銷效益最為顯著，今年更正式啟動「數據治理及應用」專案，透過數據治理來驅動業務，活化金控資料庫，掌握共同行銷關鍵KPI，透過數位金融，擴大集團共銷效益。

針對美國聯準會（Fed）今年下半年可能降息，針對兆豐銀今年淨利差（NIM）展望，兆豐銀總經理胡光華指出，仍要視未來美歐主要經濟體及台灣貨幣政策走向、全球經濟成長表現等多重因素決定，特別是由於兆豐銀美元付息部位大於孳息部位，如果未來Fed降息，節省利息費用成效相對較多亦可望助益NIM提升。

此外，針對兆豐產險防疫保單理賠後續，兆豐產險董事長梁正德指出，截至去年底，防疫保單累積提列減損24.82億元，未來將依照客觀事證專案評估是否還需要再提列減損，此外增資計畫尚在評估規畫當中，估計在六月底之前完成。