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凱基投顧預期台股轉「慢牛行情」 看好兩大族群脫穎而出

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導
台股。(聯合報系資料庫)
台股。(聯合報系資料庫)

台股近期急漲2,000點至2萬點，反映市場對AI狂潮FOMO心態，凱基投顧表示，雖然AI將帶動台股今明兩年獲利高度增長，但表現已偏離基本面，研判接下來將由「狂牛行情」轉為「慢牛行情」，等待基本面回溫。

凱基投顧分析，所謂「慢牛行情」即行情將轉為高檔震盪，建議從兩大策略進行選股布局，包括高殖利率成分股、低基期兼具低評價的次族群。

其中，高殖利率族群不僅在過往第2季至第3季容易獲得資金青睞，今年又迎來高股息ETF被動型資金加持；低基期兼具低評價的次族群產業則包含自行車、工業自動化、智慧型手機、PC、汽車零組件、航太等。

凱基投顧指出，生成式AI從2023年掀起狂潮後，科技股至今股價漲幅約五成，預估本益比從22倍上揚至37倍，但相較1998年起漲的網路狂潮，當時牛市行情不僅延續時間長達二年以上，且股價漲幅更超過二倍，預估本益比從起漲點的24倍飆漲至最高峰的75倍。

兩者相對比下，凱基投顧研判，當前AI狂潮應該只是當年網路狂潮的中段位置，而本次帶來的企業盈餘增長將較網路狂潮更加顯著，台灣為AI所需軍備競賽下的關鍵供應鏈，將帶動台股今明兩年整體盈餘均達二成以上高速增長，並支撐台股維持長多行情。

此外，台股今年初站上2萬點且主流為AI族群，凱基投顧繼去年底領先同業提出精準預估，並已在第1季達到目標後，繼而於今年2月底於「凱基股股漲」節目中率先提出「金融股今年除息有戲」觀點。

凱基投顧看好整體金融股股價淨值比低於其他產業，並認為大盤輪動拉回後，金融股有機會接棒演出，觀察3月以來金融股走勢印證凱基投顧專業分析預測。

凱基投顧資深分析師許高銘表示，AI相關類股進入整理後，亦可留意金融、重電、再生能源等類股輪動表現，而近期盤面回檔多空消息紛雜，更建議投資人於每周一至每周五晚上九點鎖定凱基投顧官方YouTube「凱基股股漲」頻道的專業分析。

AI 凱基投顧 台股

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