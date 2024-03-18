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土洋法人齊買 鴻海連六漲、收136元飆逾13年高點

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
鴻海半導體事業喊衝，今年相關營收將攻上千億元新高。（路透）
鴻海半導體事業喊衝，今年相關營收將攻上千億元新高。（路透）

鴻海（2317）上周股價漲勢凌厲，18日漲勢持續，股價收在136元，上漲4元，漲幅3.03%，連六漲，短線漲幅29.52%，外資及投信同步買超，進一步助漲攻勢，股價飆上2010年8月以來、逾13年高點，鴻海家族成AMAX-KY也持續大漲，創下359.5元的歷史新高價。

鴻海去年每股純益10.25元，鴻海董事會通過，去年度盈餘配發每股5.4元現金股利，董事長劉揚偉強調今年營運將顯著成長，上調今年營運展望，由先前預期的中性，轉為顯著成長。

鴻海除了AI伺服器題材之外，半導體事業也往前，將為客戶提供一站式解決方案，包括第三代半導體碳化矽（SiC）、微控制器（MCU）、先進駕駛輔助系統（ADAS）晶片都傳出捷報，預期今年半導體營收將衝上千億元新高。

鴻海上周法說會後，多家外資給予正向評等，都給予「買進」與「優於大盤」評等，更有外資以「AI中的和氏璧」來稱讚鴻海，目標價則介於142~168元間；外資上周持續大買漲海，合計買超逾22.44萬張，投信更是連續買超11個交易日，自營商近10個交易日1天是賣超。

鴻海上周股價持續上漲，上周五更爆出逾40萬張的成交量，創下歷史新高，成交值也創下新高紀錄，今日漲勢持續，早盤以133元開出，盤中高點達137元，最後一盤成交量爆出13,811張，股價收在136元，上漲4元，漲幅3.03%，創逾13年的新高價。

外資 鴻海

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