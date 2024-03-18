台股大漲197點收19,879點 台積電漲14元收764元 櫃買指數走強

台股多頭趨勢持續，今（18）日收盤指數19,879.85點，漲197.35點、漲幅1.00%，成交金額4,201.25億元。此外，櫃買指數也走強，收249.63點、漲3.26點、漲幅1.32%，表現相對強勁。 台積電（2330）收764元、漲14元。

輝達（NVIDIA）GTC 大會將於台灣時間明（19）日上午4時登場，間接影響AI族群今日多點開花，表現強勢族群包括：CoWoS、PCB、矽光子、散熱、封裝測試族群等；在各族群強勢個股方面，CoWoS 概念股由台積電領軍，帶動弘塑、志聖、均華攻漲停作收。

PCB 族群的楠梓電攻漲停，欣興、燿華、景碩、健鼎、華通等；矽光子族群的；散熱族群的雙鴻、動力-KY、尼得科超眾、業強、元山、建準、奇鋐等；封裝測試的樺泰、京元電子、力成、欣銓、矽格等紛紛走強。

其它強勢族群還包括，重電族群的士電強攻漲停作收，帶動東元、中興電、亞力、華城、上緯投控、森威能源等；機殼族群的晟銘電、迎廣、華孚、富驊、偉訓等；汽車零組件的堤維西、耿鼎、帝寶等也走揚。

弱勢族群方面，貨櫃、航空、面板族群表現較弱，包括長榮、陽明、萬海；華航、長榮航；友達、群創、彩晶。

投資建議方面，短線依照大盤技術線型來看，由於多頭走勢猛烈，使大盤正乖離明顯過大，各項技術指標出現過熱現象，需留意指數隨時恐會拉回修正。

另外，法人提醒，美國2月生產者物價指數年升1.6%高於預期，19至20日聯準會（Fed）召開會議，目前傾向維持利率不變，一般認為6月將開始降息。2月營收全部揭曉，接下來須留意季報表現，近期除追蹤各家法說，重要展覽更是密集接棒登場，可做為短線相關選股參考，避免追高殺低。