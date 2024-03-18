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不甩高息之亂！00687B居美債成長王 第8次追募額度銷售中

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
美債ETF今年以來規模變化。 資料來源：CMoney，2024/3/15
美債ETF今年以來規模變化。 資料來源：CMoney，2024/3/15

近期市場掀起「高股息ETF」之亂，據傳新 ETF 募集額度破千億元，但債券 ETF 吸金速度也不停歇，「美債成長王」國泰20年美債（00687B）已送出第8次追募申請，今（18）日開始銷售最新200億元額度。

在全市場看好2024年為降息年的契機下，債券 ETF 持續熱銷，這是00687B今年以來第3次追募，截至15日，基金最新規模來到1,219億元，今年以來不到3個月的時間，即擴增約428億元，也是規模增加最多的「美債成長王」。

目前 ETF 總規模已衝破4兆，最大貢獻來自於債券 ETF，今年以來增加逾2,066億元，由於美國公債 ETF 具有信評高、風險低、收益穩健特性，加上存續期間較長，降息後資本利得反彈空間更大，讓投資人趨之若鶩，相較投資級公司債、非投資等級債等債種，資金流入幅度更大。國泰20年美債（00687B）已連續3日（3/13~3/15）成交金額奪債券 ETF 冠軍，日均成交量高達7.6萬張，相較高股息 ETF，熱度也不遑多讓。

國泰20年美債（00687B）經理人江宇騰表示，最新公告的美國2月 PPI 與核心 PPI，年增率分別達1.6%及2.0%，雙雙高於市場預期，投資人校正降息預估，美債殖利率重回4.2%以上，市場也靜待20日聯準會 FOMC 會議，投資氣氛趨於觀望。但聯準會6月啟動降息仍為市場共識，有望挹注美債漲升動能，00687B基金存續期間近17年，未來潛在資本利得具爆發力，建議可趁著債券殖利率彈升、價格回檔時布局。

ETF 債券

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