兆豐投信：收益增長多重資產基金 投資新亮點

從2024年美國實質可支配所得、家庭淨資產再創新高及民眾消費動能維持強勁來看，將有利於美國實現經濟軟著陸，兆豐投信看好全球多元策略投資機會，推出兆豐收益增長多重資產基金，今（18）日開始募集至周五（22）日透過多重資產組合基金，尋求全球各類型資產的投資機會。

兆豐投信表示，美國聯準會近期的表態，已把美債殖利率推上新高峰，債券依然處於歷史的高殖利率水位，目前仍高於5%，遠高於過去十年區間，投資人可享受投等債的相對穩健性及高收益率。

兆豐收益增長多重資產基金研究團隊表示，基金核心價值中投資配置含括科技業、金融業、必要消費業、工業等產業，瞄準有利產業善用經濟景氣循環週期，同時，跟隨經濟景氣變化尋找投資亮點，市場資金將持續追捧需求強勁的投資機會，受惠技術及資金的持續挹注，看好相關類股成長前景。

兆豐收益增長多重資產基金研究團隊表示，該檔基金採取多元化的投資策略增加收益，透過總經模型來配置最適投資組合，而根據歷史資料顯示，多重資產的投資組合有高報酬低波動的特性。

兆豐投信表示兆豐收益增長多重資產基金以三大核心配置「投資等級債、可轉換債、全球股票+選擇權」為組合，除了有債息收入外，有機會享有成長爆發力；該基金的保管銀行為元大銀行，將發行新臺幣及美元二種幣別，同時有累積型及配息型，月配息機制，讓投資人擁有現金流的同時，也不會錯過資產成長的黃金期，適合投資人納入資產配置。