日股逢回布局 擁有四大亮點

日本東證指數漲勢從2023年啟動後指數屢創新高，從去(2023)年初至今超過40%的凌厲漲勢，一舉打破市場對日股溫吞走勢的既有印象。富邦日本 ETF（00645）經理人謝恩雅指出，從政策面、經濟面、資金面及評價面來看，日股都具備了亮點，投資人不妨趁指數回檔修正時，可著眼長線角度來進場布局富邦日本 ETF（00645），尤其該ETF 採匯率避險，可降低匯率波動風險。

觀察四大面向的亮點，謝恩雅分析，政策面而言，日本央行1月最新季度展望報告顯示，預期2024年核心通膨將可望來到2.4%，將可望擺脫通縮隱憂並突破政策目標的2%。惟在權衡全球景氣環境及通膨尚未完全維持穩定增溫下，預期仍將維持較為寬鬆的貨幣政策。

經濟面將受惠於人潮帶來錢潮，根據 JNTO 統計，2023年12月赴日觀光客已突破250萬關卡至273萬人，比2019年同月增長8.2%，創下新冠病毒感染蔓延後單月最高紀錄，也是12月份以來最高。2023年訪日外國遊客人數突破2,500萬人次。自去年4月取消邊境措施以來，訪日外國遊客數量已迅速恢復，去年10月首次超過2019年同月的100%，全年累計達2019年的78.6%。

外資 Buy in 也有利日股資金面，受公司治理改革和日圓貶值影響，外資資金在2023年積極流入日本股市。根據日本證券交易所資料顯示，去年外資累計淨流入日股約6.3兆日元（含日股約3.12兆日圓和股票衍生品約3.17兆日圓），創下2014以來的最高水準，打破長達三年的連續拋售記錄。

目前日本企業資產負債表穩健，公司治理及資本效率持續提升，且春鬥談判工資漲幅高於預期，將帶動日本需求回溫。因日股估值仍遠低於美股，隨著今年 Fed 將進入降息循環，風險偏好資金有望持續流入企業盈餘業績展望佳的日股。

謝恩雅進一步指出，本次日股上漲由日圓貶值所帶動，若無匯率避險會使報酬大幅縮水。以日本東証 TOPIX 指數為例，觀察2020年6月以來走勢，若採匯率避險，指數走勢表現明顯優於無匯率避險。此外，巴菲特與外資在進行日股投資時，都會採用匯率避險策略。一般若採複委託方式投資日股，並無匯率避險機制，甚至投資當地 ETF 也無匯率避險，對於用新台幣購買日本基金的投資人，建議要挑選具有匯率避險的日股基金，較不易受到匯率所影響，如富邦日本 ETF（00645）

謝恩雅建議，對於想投資日本的小資族來說，投資ETF的好處就是交易成本低，加上 ETF 是一籃子選股，也能達到分散投資風險的好處；此外，近期日股漲多，想進場卻又擔心短線回檔，亦可運用定時定額的投資策略，或以買黑不買紅的方式投資日股，想投資日股不用再等，即刻上車富邦日本（00645）。