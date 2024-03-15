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台積電供應鏈化工股輸了 這檔全年漲幅超過一倍

經濟日報／ 記者馬琬淳∕台北即時報導
台股示意圖。 圖／聯合報系資料庫
台股示意圖。 圖／聯合報系資料庫

化工大廠南寶（4766）昨（14）日公告去年財報，全年稅後純益24.28億元，年增39.4%，每股純益（EPS） 20.14元，較2022年EPS 14.44元大增近四成。南寶董事會擬盈餘分配每股現金股利15元，南寶今（15）日股價直衝漲停版，不過細觀財報，南寶獲利一直有一定水準，除2021年EPS 7.26元，2019年以來皆達兩位數，去年更第一次大賺兩股本，統計一年以來漲幅，南寶漲幅高達126%，超越勝一（1773）、三福化（4755）和上品。

南寶2023年全年營收205.81億元，營業毛利64.9億，毛利率31.53%，超越去年的24.03%，年增7.5個百分點；營業利益29.64億元，也比去年的18.24億大增62.5%。觀察營業利益率，南寶已連續十季穩步成長，去年第四季營益率來到16.81%，創下掛牌以來新高，EPS更大賺兩股本，大幅超越去年的14.44元。

觀察南寶過去一年的股價，自去年3/15日起至今日漲停價319元計算，漲幅高達126%，勝過台積電（2330）供應鏈相關的化工股勝一、三福化和上品，分別漲46%、19%和24%。

南寶表示，去年第四季接著劑（包括鞋材接著劑與特殊接著劑）業務年減2.8%，占第4季營收比重72%，建材與塗料業務第4季則年增0.6%，占營收比重23%。

展望未來，南寶表示，運動品牌客戶庫存水位逐漸降低，調整庫存的力道已趨緩，且南寶首度打入折疊手機供應鏈，開發的碳纖複合材料折疊式背板已送大陸科技巨擘客戶認證，預計本季通過、下季出貨、下半年放量，有機會搭載在陸系科技大廠今年推出的新世代旗艦機種，且不僅是一線供應商，也將是獨家供應商。

EPS 營收

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