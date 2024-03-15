賣鴻海賣在起漲點 小股民心痛：為了買00940

鴻海（2317）法說報喜，15日跳空勁揚，早盤一度觸及漲停133元，創下近三年高點，股價自3月2日以來已漲29%，大牛股動起來漲勢驚人，但有小股民表示，為了參加3月11日00940的募集，他在前幾日便先賣了鴻海，以籌措資金，結果現在鴻海大漲，「少賺這麼多當然難過」。

鴻海近日走勢強勁，除了出現少見的兩根長紅，成交熱度也快速擴大，今更出現40萬張的成交大量，籌碼方面也獲三大法人青睞，外資連買四天，買超超過12萬張，投信連續買超10天，自營商則3月以來只賣超兩天，並在3月11日、3月12日連續兩天買超過萬張。

市場砸錢看好鴻海，鴻海法說更沒令人失望，鴻海董事長劉揚偉14日於法說會上表示，目前鴻海是最大的GPU模組供應商，今年GPU模組業務年增幅度將超過三位數百分比；另外在AI伺服器方面，鴻海掌握AI數據中心的關鍵零組件，2024年AI伺服器營收成長將逾四成，AI伺服器產品占整體伺服器營收比重預計達四成以上。

不過鴻海強漲之際，有小股民卻難以開懷，他表示，為了買00940，他在3月6日便提前賣出抱了半年的兩張鴻海，以106.5元賣出，另外還加碼了台積電（2330）。他說：「看鴻海一片死魚，所以賣掉它買00940，誰知股價開始亂飛。」看到少賺24%，小股民說，少賺這麼多當然難過。