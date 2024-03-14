漢唐財報／連二年賺逾兩個股本 擬配21元現金股利
無塵室工程大廠漢唐（2404）董事會14日通過去年財報，合併營收達688.9億元，年增42.9%。毛利率10.93%，年減3.01個百分點。稅後純益46.55億元，年增16.4%；每股稅後純益24.82元，是連續第二年賺逾兩個股本。漢唐交出：年營收、稅後純益及EPS三項刷新歷史新高的亮麗成績單。
漢唐董事會決議擬配發21元現金股利，配息率達84.6%。這項盈餘分配案，將於5月31日股東常會承認，今年並將全面改選董事。
漢唐去年第4季合併營收181.52億元，季增3.5%，年減1.3%。毛利率10.86%，分別季增0.7及年增0.37個百分點。稅後純益9.84億元， 季減24.7%，及年減2.1%。
台積電無塵室工程主力供應商漢唐，日前因股價波動幅度過大，應主管機關要求公告相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。今年元月合併收44.62億元，年微減0.95%。單月稅後純益3.27億元，年增22.01%；每股稅後純益1.74元。
漢唐2月合併營收32.16億元，月減27.9%，年減32%。累計今年前二個月合併營收76.78億元，年減16.9%。今天股價則是重挫41.5元，成交量2,614張，收378元，跌落400元大關。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言