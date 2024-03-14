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高股息ETF成外資提款機？狂砍00919逾七萬張賣超第一、00929也進榜

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

台股指數今（14）日開盤後一度下挫，雖盤中一度翻紅，但隨後小跌震盪，終場收19,937.92點，上漲9.41點，漲幅0.05%，成交量4,739.65億元，三大法人賣超49.69億元，值得注意的是，外資這次賣超第一名為群益台灣精選高息（00919），總計74,928張，另賣超前十中也有復華台灣科技優息（00929）、大華優利高填息30（00918）等三檔高股息ETF

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超4.88億元，投信買超15.65億元，自營商賣超（合計）70.22億元，其中自營商（自行買賣）賣超4.69億元，自營商（避險）賣超65.53億元。

據統計，外資今日賣超前十名的個股，依序是群益台灣精選高息、長榮航、復華台灣科技優息、開發金、長榮、大華優利高填息30、上曜、陽明、大聯大、光寶科。外資賣超群益台灣精選高息74,928張、長榮航57,331張、復華台灣科技優息34,571張、開發金21,688張、長榮15,687張、大華優利高填息30 13,181張。

外資今大賣高股息ETF，似有高檔結帳的意味，但外資並非第一天賣超00919，統計至今天外資已連賣00919達13天，00929則是3月以來第一次出現賣破萬張，00918也遭到外資連賣11天。

00919除遭外資大賣，其成分股新普、漢唐也出現跌停，最大持股長榮跌幅逾3%，瑞昱跌幅逾2%，聯電、聯詠、聯發科也都下跌。不過00919今年來表現和其他ETF相比，漲幅17.2%表現最佳，其年化配息率也近10%，且成立以來填息率百分百。

據統計，外資今日買超前十名的個股，依序是鴻海、國泰金、玉山金、彰銀、台新金、兆豐金、元大金、大亞、寶成、華南金。

ETF 三大法人 個股 外資 高股息

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