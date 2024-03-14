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鴻海最後一盤爆逾萬張買單 股價續漲收121元、市值1.67兆

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
鴻海（2317）14日收盤後將舉辦法說會，三大法人連續3個交易日同步買超，外資連三買，股價盤中震盪，振幅達3.73%，最後一盤爆出11,746張成交量，推升股價收在121元，上漲0.5元漲幅0.41%。台股示意圖／聯合報系資料照
鴻海（2317）14日收盤後將舉辦法說會，三大法人連續3個交易日同步買超，外資連三買，股價盤中震盪，振幅達3.73%，最後一盤爆出11,746張成交量，推升股價收在121元，上漲0.5元漲幅0.41%。台股示意圖／聯合報系資料照

鴻海（2317）14日收盤後將舉辦法說會，三大法人連續3個交易日同步買超，外資連三買，股價盤中震盪，振幅達3.73%，最後一盤爆出11,746張成交量，推升股價收在121元，上漲0.5元漲幅0.41%，續創2021年4月以來、近35個月高點，單日成交量達19.08萬張，居個股成交量冠軍，成交值則僅次台積電居第二大。

鴻海股價在法說會前提前暖身，領軍鴻海家族股上漲，三大法人昨日同步買超，已是連續3個交易日三大法人齊買超，外資昨日買超28,391張，投信買超27,304張，自營商買超3,463張，合計三大法人買超59,158張。

鴻海股價超車緯創，飆上近35個月高點，下午將召開法說會，股價開高，早盤以121元開出，但盤中一度翻黑下滑至117元，高點則曾衝達121.5元，振幅達3.73%，最後一盤爆出11,746張買單，推升股價收紅，以121元收盤，市值1兆6,774億元，居台股第三高市值，市值排名次於台積電、聯發科。

鴻海收紅續創波段高點，鴻海家族則是漲跌互見，京鼎收漲6.69%、正達收漲2.02%、天鈺收漲1.6%、群創也收紅；但是鴻準跌勢重，終場收在53.7元，跌幅8.82%。

三大法人 鴻海

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