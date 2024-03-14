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程曦擬發現金股利5元、股票股利1.5元 殖利率逾4％

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
程曦。翻攝自公司官網
程曦。翻攝自公司官網

興櫃股票程曦資訊（6898）昨（13）日公告，公司去（2023）年度營運成果，而全年合併營收9.26億元，年減4.52％，稅後純益為1.34億元，每股純益（EPS）達7.17元。同時董事會也通過盈餘分配案，預計配發每股5元的現金股利、以及股票股利1.5元（總配發率90.66％），此外，董事會也決議將現金股利，提前至4月30日搶先發放。

據悉，程曦2023年除常態性客戶關係管理服務量穩健成長外，也成功接獲新形態的專案服務合約。公部門相關服務專案占整體比重七成，除了穩定的年約服務專案持續進行外，公司新接獲12個年度民眾服務合約，包含：普發現金6,000元、學貸補助與自用宅貸款、推動產業及中小企業升級轉型等疫後強韌經濟專案合約。

而在企業端方面，多項高技術門檻產業服務需求穩定，並成功推出網路系統開發案等多種服務，挹注營運表現。程曦昨日董事會同步通過去年盈餘分配案，配發現金股利每股5元及股票股利1.5元，總配發率達90.66％；並決議將提前於4月30日配發現金股利，股票股利配發時程則在股東會後另行公告。程曦昨（13）日收盤參考價114元計算，現金殖利率為4.39％。

程曦表示，公司常態性年約客戶占整體營收逾8成，客戶續約率達九成以上；其中，公部門常年合約佔整體營收比例超過七成，推升公司穩健營運發展動能。公司未來將持續深耕公部門年度民眾服務市場外，並將積極拓展政府單位、公營事業及一般企業的AI智能服務，推動整體營運成長動能。

受國內缺工、工資大幅上漲，以及疫情紓解後，政府緊急專案量減少的影響，程曦去年毛利率降至25.47％，為進一步提升營運效率，公司自去年下半年成立數位轉型顧問諮詢部門，以生成式AI技術，提高客服人員的工作效率以及服務品質，推出AI智能服務半年以來，已成功降低營業費用率近2個百分點，公司將繼續強化智能客服品質，挹注整體營收及獲利表現。

程曦表示，近年來台灣少子化、高齡化趨勢加速，以及房價居高不下，衍伸出如勞資、缺工、就醫等社會問題。程曦為少數取得政府共同供應契約認證的廠商，且已取得2024年勞發署的新聘家事類移工一站式服務，衛服部北部就醫諮詢等公家單位服務專案，以涵蓋文字、電話、網路、APP 等全方位的顧客關係服務，協助政府24小時無縫接軌的民眾服務。

展望2024，程曦將持續積極拓展多元化的企業客戶族群，提升高毛利的專案客服委外業務量，並積極發展AI質檢、AI Trainer 等生成式技術，將語音、文字訊息即時轉換，快速歸納、整理並優化知識內容生成程序，結合AI客服的迅速準確，為客戶提供即時、精確且充滿人性化的客服應答，拓展更完善多元的智能客戶服務，進一步推升整體營運成長動能。

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