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緯創前景樂觀！AI 拚三位數成長「目標價」上修至140元

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
緯創董事長林憲銘。記者吳康瑋／攝影
緯創董事長林憲銘。記者吳康瑋／攝影

全球伺服器市場在資料中心、5G、AI的多方拉抬下，持續朝正向發展，而台鏈電子代工廠緯創（3231）昨（13）日召開法說會，釋出最新市況外，也再次按讚AI伺服器前景，並透露市場仍抱有強勁需求，喊話旗下AI營收今年有望成長「三位數」。對此，金融數據分析平台FactSet在今（14）日釋出的最新調查報告中，也將緯創「預估目標價」上修至140元。

AI題材再次成為焦點，緯創因手握輝達、AMD、Intel代工大單，而被市場稱為「AI伺服器市場最大贏家」，緯創董事長林憲銘及總經理暨執行長林建勳昨日親上火線替大家解惑、釋疑，並透露，集團今年將持續擴大高毛利產品佈局，公司同步看好今年AI產品出貨，而旗下AI方面的營收成果則有望成長「三位數」百分比。

根據FactSet釋出的最新調查顯示，該平台共邀請11位分析師一起對緯創（3231）進行評估，並分別給出EPS、目標價的估值，其中在EPS方面，中位數的數值也從原先4.05元上修至6.38元，而目標價也上修至140元。而總經理林建勳則指出，目前旗下客戶已有數家皆跨入AI來佈局，而公司未來也將持續佈局高效能AI晶片市場，預計可帶動市場大幅成長。

林建勳昨日坦言，客戶AI需求增加速度很快，隨著AI產品的營收比重上升，今年非PC產品營收比重將大幅增加，利潤成長幅度也會更大。隨著緯創持續擴大高毛利產品佈局，他看好今年PC產品營收占比將降至75%，非PC會拉升至25%，且非PC產品利潤成長幅度會高於PC產品，今年利潤占比估達75%。此外，旗下也新增企業級客戶，未來將專注台灣、越南、印度、墨西哥與加拿大的發展，整體前景樂觀。

AI 營收 緯創

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