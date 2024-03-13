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台股創收盤新高！AI 千金股疲弱 創意重挫回測5個月新低

經濟日報／ 記者徐牧民／台北即時報導
AI示意圖。路透
AI示意圖。路透

台股13日盤中一度衝上20112.81點，創下新高，終場收在19,928.51點，同樣創下收盤歷史新高，不過除了台積電（2330）、鴻海（2317）等權值股上漲以外，AI千金股卻相對表現弱勢，創意（3443）重挫7%，世芯-KY（3661）、緯穎（6669）下跌超過4%，譜瑞-KY（4966）更是跌出千金的行列，台股目前為14千金。

台股雖然創下新高，但千金股卻表現疲弱，除鈊象（3293）、嘉澤（3533）呈現上漲，聯發科（2454）、亞德客-KY（1590）收在平盤，其餘皆呈現下跌，多檔AI題材的個股拉回休息，而信驊（5274）、力旺（3529）、大立光（3008）等也都有程度不一的跌幅。

台股早盤以20,024.83點開出，盤中高點曾衝達20,112.81點，上漲198.26點，低點曾翻黑至19,866.73點，下跌47.82點，終場收在19,928.51點，上漲13.96點，漲幅0.07%，創收盤歷史新高。

台積電為盤面上的領攻指標，股價以785元開高，終場收在779元，上漲9元，漲幅1.16%，貢獻大盤指數約74點，另外，鴻海也持續上漲，以120.5元收盤，上漲1.5元，漲幅1.26%，貢獻大盤指數約6點，中信金（2891）、長榮（2603）、華城（1519）等也是上漲表現。

台積電 台股

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