AI 箭頭換人做 鴻海超車緯創、股價飆近35個月高點

台股13日雖然2萬點得而復失，終場仍收在19,928.51點，創下收盤歷史新高，雖然有多檔AI股拖累，不過，鴻海（2317）則是異軍突起，持續衝高，今日以120.5元收盤，創2021年4月以來、近35個月新高價，股價也超車緯創（3231），成為AI新箭頭。

台股早盤以20,024.83點開出，一舉衝上2萬點，盤中高點曾衝達20,112.81點，上漲198.26點，低點曾翻黑至19,866.73點，下跌47.82點，高低點震盪246.08點，振幅達1.23%，終場收在19,928.51點，上漲13.96點，創收盤歷史新高。

盤面上權王台積電（2330）領軍衝鋒，早盤以785元開高，終場收在779元，上漲9元，漲幅1.16%，市值20兆2,011億元，貢獻大盤指數74點；另外，聯電（2303）、鴻海、長榮（2603）等也都是上漲的表現；不過，多檔AI股卻是開高走低，股價重挫，拖累大盤表現。

代工大廠緯創去年合併營收8,670億元，營業淨利273.9億元，稅後純益114.72億元，每股純益4.08元，董事會決議擬配發2.6元現金股利，為近12年新高，共將發出超過74.61億元現金股利。

緯創去年在AI題材熱燒下，股價曾創下161.5元的歷史新高價，其後回檔至87.7元後再往上走高，農曆年後開紅盤時曾衝達135元；輝達周二股價大漲，但緯創今日卻是開高走低，早盤以123元開出，盤中翻黑一度下滑至115元，終場收在116.5元，下跌6元，跌幅4.89%。

緯創股價表現與輝達脫鉤，股價重挫，鴻海則是延續上漲的攻勢，今日以121.5元開高，高點曾衝達123.5元，終場收在120.5元，上漲1.5元，漲幅1.26%，市1兆6,704億元，居台股第三大市值，股價超車緯創，成為AI新箭頭。