金寶笑看後市！擬配息0.3元 總座3月15日法說曝最新市況

老牌電子大廠金寶（2312）去年每股賺0.51元，而董事會也已決議通過發放每股0.3元的現金股利，面對公司去年營運成果，以及未來展望及佈局，公司也於今（13）日宣布，將在本週五（3/15）參加由群益金鼎證券主辦的法人說明會，並由總經理陳威昌、財務長游千慧代表現身，說明公司最新的各項佈局及未來動向。

根據金寶公布的去年財報，全年稅後純益7.51億元，年減25.6%，每股純益0.51元。去年全年營收約達1597.57億元，雖然年減11.96%，不過其毛利率6.15%，年增0.25個百分點，營益率1.88%，年增0.32個百分點，雙率均較2022年小幅成長。展望今年，金寶保守中仍樂觀看待，預期下半年營收會較上半年成長。

針對2024年表現，陳威昌認為，整個營業額應該會再往上調，今年會比較有轉折，但仍有多項樂觀的成分可以思考。他指出，去年營收表現雖有衰退，但仍然比我們的預估還要高，檢視營收數字，跟以往不太一樣、呈下半年比上半年低的情況，隨著進入2024，預估表現會回到上半年比下半年低的情況，整個營業額有望再往上調，此外，目前集團除了現有產品外，還有很多新產品即將問世，這也會對整個營業金額增添很多的好處。

針對產品線方面，陳威昌指出，目前在行動支付產品方面，保持非常樂觀的態度，另外在低軌道衛星方面，也都保持投入，他透露，公司在低軌衛星方面，已投入非常多時間，也是因為每一顆衛星發射到太空後，都還需要有地上設備來連結，因此公司投入非常多時間佈局。

陳威昌表示，金寶持續多元佈局，也跟康舒在充電樁方面達成合作，未來將進一步放大，除了現有產品持續加緊合作外，集團在新產品方面也會持續佈局，而泰國也是我們很重要的基地，因此集團子公司泰金寶也是我們重要合作夥伴，他透露「每次只要把客戶帶去泰國，幾乎就可直接拿到這筆訂單」也代表泰金寶在泰國的生產線已相當完備。此外，金寶也將於6月6日在深坑總部召開年度股東會。